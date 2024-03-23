Путин подписал закон о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан России

23 марта 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление налоговых вычетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон о вычетах по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на долгосрочные сбережения российских граждан. Указ опубликован на сайте официального портала правовой информации России. «Путин подписал закон о введении нового налогового вычета по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан», — говорится в тексте указа. Отмечается, что, согласно этому закону, гражданам будут предоставляться налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных взносов и сберегательных взносов, а также денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и доходов по операциям на ИИС. Вычеты будут предоставляться в пределах 400 тысяч рублей в год. Закон также упрощает процедуру предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения и освобождает от НДС услуги по формированию таких сбережений. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) должны будут сообщать налоговым органам о заключенных и расторгнутых договорах негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений. В случае предоставления недостоверной информации НПФ и налоговые агенты будут нести ответственность и платить штрафы в размере 20% от суммы неправомерно полученного налогового вычета. Закон вступает в силу после его официального опубликования, а положения о штрафах начнут действовать через месяц. Обязанность НПФ предоставлять информацию налоговикам по соответствующим договорам вступит в силу с 1 января 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал закон о вычетах по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на долгосрочные сбережения российских граждан. Указ опубликован на сайте официального портала правовой информации России. «Путин подписал закон о введении нового налогового вычета по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан», — говорится в тексте указа. Отмечается, что, согласно этому закону, гражданам будут предоставляться налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных взносов и сберегательных взносов, а также денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и доходов по операциям на ИИС. Вычеты будут предоставляться в пределах 400 тысяч рублей в год. Закон также упрощает процедуру предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения и освобождает от НДС услуги по формированию таких сбережений. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) должны будут сообщать налоговым органам о заключенных и расторгнутых договорах негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений. В случае предоставления недостоверной информации НПФ и налоговые агенты будут нести ответственность и платить штрафы в размере 20% от суммы неправомерно полученного налогового вычета. Закон вступает в силу после его официального опубликования, а положения о штрафах начнут действовать через месяц. Обязанность НПФ предоставлять информацию налоговикам по соответствующим договорам вступит в силу с 1 января 2025 года.