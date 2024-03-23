Правоохранительные органы проверяют на безопасность пермские торговые центры

Правоохранительные органы проверяют торговые центры после поступления министерству территориальной информации Пермского края информации об угрозах безопасности посетителей и работников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В минтербез поступила информация об угрозах безопасности посетителей и работников торговых центров Перми. Оперативные службы проинформированы, правоохранительные органы проводят проверку», — сообщили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что предприняты все меры для обеспечения безопасности населения. Граждан призвали соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.
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