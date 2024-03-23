23 марта 2024
22 марта 2024

Правоохранительные органы проверяют на безопасность пермские торговые центры

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр «Пекин». Екатеринбург, вещевой рынок, тц пекин, торговый центр пекин, торговый павильоны
Торговые центры проверяют на безопасность Фото:

Правоохранительные органы проверяют торговые центры после поступления министерству территориальной информации Пермского края информации об угрозах безопасности посетителей и работников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В минтербез поступила информация об угрозах безопасности посетителей и работников торговых центров Перми. Оперативные службы проинформированы, правоохранительные органы проводят проверку», — сообщили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что предприняты все меры для обеспечения безопасности населения. Граждан призвали соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

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Правоохранительные органы проверяют торговые центры после поступления министерству территориальной информации Пермского края информации об угрозах безопасности посетителей и работников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В минтербез поступила информация об угрозах безопасности посетителей и работников торговых центров Перми. Оперативные службы проинформированы, правоохранительные органы проводят проверку», — сообщили в ведомстве. В министерстве уточнили, что предприняты все меры для обеспечения безопасности населения. Граждан призвали соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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