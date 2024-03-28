В Кремле оценили новый образ канцлера Шольца

Германия уже вовлечена в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что канцлер ФРГ Олаф Шольц создает мирный образ.
«Германия и так уже вовлечена в этот конфликт. Но наиболее радикальные позиции занимает президент [Франции Эммануэль] Макрон, который является инициатором дискуссии о направлении войск НАТО на Украину», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Шольц подтвердил изданию Märkische Allgemeine Zeitung свой отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он также отказался отправлять немецких военных в бывшую советскую республику, передает «Национальная служба новостей».
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