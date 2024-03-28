В мире Европа В Кремле оценили новый образ канцлера Шольца Песков: ФРГ уже вовлечена в конфликт на Украине 28 марта 2024 в 14:40 Размер текста - 17 + Макрон занимает более радикальные позиции, чем Шольц, заявил Дмитрий Песков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия уже вовлечена в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что канцлер ФРГ Олаф Шольц создает мирный образ. «Германия и так уже вовлечена в этот конфликт. Но наиболее радикальные позиции занимает президент [Франции Эммануэль] Макрон, который является инициатором дискуссии о направлении войск НАТО на Украину», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Шольц подтвердил изданию Märkische Allgemeine Zeitung свой отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он также отказался отправлять немецких военных в бывшую советскую республику, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Германия уже вовлечена в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что канцлер ФРГ Олаф Шольц создает мирный образ. «Германия и так уже вовлечена в этот конфликт. Но наиболее радикальные позиции занимает президент [Франции Эммануэль] Макрон, который является инициатором дискуссии о направлении войск НАТО на Украину», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Шольц подтвердил изданию Märkische Allgemeine Zeitung свой отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он также отказался отправлять немецких военных в бывшую советскую республику, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям