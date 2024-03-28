В Кремле оценили новый образ канцлера Шольца

Песков: ФРГ уже вовлечена в конфликт на Украине
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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, песков дмитрий
Макрон занимает более радикальные позиции, чем Шольц, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия уже вовлечена в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что канцлер ФРГ Олаф Шольц создает мирный образ.

«Германия и так уже вовлечена в этот конфликт. Но наиболее радикальные позиции занимает президент [Франции Эммануэль] Макрон, который является инициатором дискуссии о направлении войск НАТО на Украину», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Шольц подтвердил изданию Märkische Allgemeine Zeitung свой отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он также отказался отправлять немецких военных в бывшую советскую республику, передает «Национальная служба новостей».

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Германия уже вовлечена в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что канцлер ФРГ Олаф Шольц создает мирный образ. «Германия и так уже вовлечена в этот конфликт. Но наиболее радикальные позиции занимает президент [Франции Эммануэль] Макрон, который является инициатором дискуссии о направлении войск НАТО на Украину», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Шольц подтвердил изданию Märkische Allgemeine Zeitung свой отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он также отказался отправлять немецких военных в бывшую советскую республику, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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