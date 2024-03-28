Бывший ЧОП пермского миллиардера Репина снова стал прибыльным

Пермское частное охранное агентство «Сатурн-Безопасность-3», владельцем которого ранее являлся миллиардер Александр Репин, улучшило финансовые показатели. В 2023 году ЧОП перестал быть убыточным и принес прибыль на сумму более трех миллионов рублей.
«ООО Охранное агентство „Сатурн-Безопасность-3“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 13 млн рублей, чистая прибыль — 3,2 млн рублей», — сообщается в сервисе контрагентов СБИС. В 2022 году выручка данного ЧОП составляла 9,3 млн рублей, а чистый убыток — 1,6 млн рублей.
Пермское охранное агентство «Сатурн-Безопасность-3» в 2007 году учредил Александр Репин, который является владельцем десятков фирм с общим оборотом в 35 млрд рублей. Начиная с 2020 года ЧОП начал ежегодно фиксировать убытки, а Репин вышел из состава его учредителей. Сейчас 70% долей предприятия принадлежат бизнесмену Олегу Волохатых, еще 30% — предпринимателю Юрию Дидковскому.
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Пермское частное охранное агентство «Сатурн-Безопасность-3», владельцем которого ранее являлся миллиардер Александр Репин, улучшило финансовые показатели. В 2023 году ЧОП перестал быть убыточным и принес прибыль на сумму более трех миллионов рублей. «ООО Охранное агентство „Сатурн-Безопасность-3“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 13 млн рублей, чистая прибыль — 3,2 млн рублей», — сообщается в сервисе контрагентов СБИС. В 2022 году выручка данного ЧОП составляла 9,3 млн рублей, а чистый убыток — 1,6 млн рублей. Пермское охранное агентство «Сатурн-Безопасность-3» в 2007 году учредил Александр Репин, который является владельцем десятков фирм с общим оборотом в 35 млрд рублей. Начиная с 2020 года ЧОП начал ежегодно фиксировать убытки, а Репин вышел из состава его учредителей. Сейчас 70% долей предприятия принадлежат бизнесмену Олегу Волохатых, еще 30% — предпринимателю Юрию Дидковскому.