В Челябинске распадается каждый второй брак

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В Челябинске брак заключили около десяти тысяч пар, а расторгли более семи тысяч Фото:

В Челябинске по итогам 2023 года распадается каждый второй брак. На 10,3 тысячи бракосочетаний пришлось 6,7 тысячи разводов, сообщили URA.RU в комитете по делам ЗАГС региона.

«За 2023 год в Челябинске заключили 10 384 брака. За указанный период произошло 6 773 развода», — сообщили URA.RU в комитете по делам ЗАГС. Каждый второй брак в областном центре заканчивается расторжением.

К расторжению брака чаще всего прибегают молодые пары. Расстаются челябинцы, проживающие вместе от одного до пяти лет (36% от общего числа разводов). По 25% приходится на семьи, состоящие в браке от 5 до 10 лет и от 10 до 20 лет.

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В Челябинске по итогам 2023 года распадается каждый второй брак. На 10,3 тысячи бракосочетаний пришлось 6,7 тысячи разводов, сообщили URA.RU в комитете по делам ЗАГС региона. «За 2023 год в Челябинске заключили 10 384 брака. За указанный период произошло 6 773 развода», — сообщили URA.RU в комитете по делам ЗАГС. Каждый второй брак в областном центре заканчивается расторжением. К расторжению брака чаще всего прибегают молодые пары. Расстаются челябинцы, проживающие вместе от одного до пяти лет (36% от общего числа разводов). По 25% приходится на семьи, состоящие в браке от 5 до 10 лет и от 10 до 20 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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