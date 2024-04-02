В Челябинске распадается каждый второй брак

02 апреля 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

В Челябинске брак заключили около десяти тысяч пар, а расторгли более семи тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске по итогам 2023 года распадается каждый второй брак. На 10,3 тысячи бракосочетаний пришлось 6,7 тысячи разводов, сообщили URA.RU в комитете по делам ЗАГС региона. «За 2023 год в Челябинске заключили 10 384 брака. За указанный период произошло 6 773 развода», — сообщили URA.RU в комитете по делам ЗАГС. Каждый второй брак в областном центре заканчивается расторжением. К расторжению брака чаще всего прибегают молодые пары. Расстаются челябинцы, проживающие вместе от одного до пяти лет (36% от общего числа разводов). По 25% приходится на семьи, состоящие в браке от 5 до 10 лет и от 10 до 20 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске по итогам 2023 года распадается каждый второй брак. На 10,3 тысячи бракосочетаний пришлось 6,7 тысячи разводов, сообщили URA.RU в комитете по делам ЗАГС региона. «За 2023 год в Челябинске заключили 10 384 брака. За указанный период произошло 6 773 развода», — сообщили URA.RU в комитете по делам ЗАГС. Каждый второй брак в областном центре заканчивается расторжением. К расторжению брака чаще всего прибегают молодые пары. Расстаются челябинцы, проживающие вместе от одного до пяти лет (36% от общего числа разводов). По 25% приходится на семьи, состоящие в браке от 5 до 10 лет и от 10 до 20 лет.