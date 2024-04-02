В Екатеринбурге грузовой поезд насмерть сбил мужчину

В Екатеринбурге днем 2 апреля на станции Свердловской железной дороги — Путевка грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«В дневное время на станции Путевка Свердловской железной дороги перед стрелочным переводом машинистом грузового поезда №9583 обнаружен труп мужчины с признаками железнодорожного травмирования», — сказано в сообщении. В настоящее время обстоятельства ЧП и личность погибшего уточняется. Примерный возраст погибшего — 50-55 лет.
Ведомство уже организовало проверку. Сотрудники прокуратуры представят оценку соблюдения работниками транспорта правил безопасности.
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