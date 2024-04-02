В Екатеринбурге грузовой поезд насмерть сбил мужчину

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Пожар на территории бывшего Уралмашзавода. Екатеринбург, рельсы, железная дорога
Транспортная прокуратура начала проверку Фото:

В Екатеринбурге днем 2 апреля на станции Свердловской железной дороги — Путевка грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В дневное время на станции Путевка Свердловской железной дороги перед стрелочным переводом машинистом грузового поезда №9583 обнаружен труп мужчины с признаками железнодорожного травмирования», — сказано в сообщении. В настоящее время обстоятельства ЧП и личность погибшего уточняется. Примерный возраст погибшего — 50-55 лет.

Ведомство уже организовало проверку. Сотрудники прокуратуры представят оценку соблюдения работниками транспорта правил безопасности.

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В Екатеринбурге днем 2 апреля на станции Свердловской железной дороги — Путевка грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В дневное время на станции Путевка Свердловской железной дороги перед стрелочным переводом машинистом грузового поезда №9583 обнаружен труп мужчины с признаками железнодорожного травмирования», — сказано в сообщении. В настоящее время обстоятельства ЧП и личность погибшего уточняется. Примерный возраст погибшего — 50-55 лет. Ведомство уже организовало проверку. Сотрудники прокуратуры представят оценку соблюдения работниками транспорта правил безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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