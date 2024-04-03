WSJ: Макрон отказался от помощи НАТО при ударе по его солдатам в зоне СВО

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Эммануэль Макрон заявил, что ему не нужна помощь НАТО Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не будет обращаться к НАТО, если по французским солдатам ударят российские силы, пока те находятся на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Администрация президента США Джо Байдена <…> была обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину», — передают журналисты WSJ, ссылаясь на свой источник. Отвечая на соответствующие вопросы со стороны западных представителей, Макрон заверил, что поддержка военного альянса ему не понадобится.

Макрон в марте открыто заявил о необходимости вмешательства сил НАТО в конфликт на Украине. Однако тогда его не поддержали многие западные страны, обозначив, что не намерены вступать в конфликт. Далее в Польше уточнили, что солдаты из альянса уже в стране.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не будет обращаться к НАТО, если по французским солдатам ударят российские силы, пока те находятся на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Администрация президента США Джо Байдена <…> была обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину», — передают журналисты WSJ, ссылаясь на свой источник. Отвечая на соответствующие вопросы со стороны западных представителей, Макрон заверил, что поддержка военного альянса ему не понадобится. Макрон в марте открыто заявил о необходимости вмешательства сил НАТО в конфликт на Украине. Однако тогда его не поддержали многие западные страны, обозначив, что не намерены вступать в конфликт. Далее в Польше уточнили, что солдаты из альянса уже в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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