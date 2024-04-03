WSJ: Макрон отказался от помощи НАТО при ударе по его солдатам в зоне СВО

03 апреля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон заявил, что ему не нужна помощь НАТО Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не будет обращаться к НАТО, если по французским солдатам ударят российские силы, пока те находятся на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Администрация президента США Джо Байдена <…> была обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину», — передают журналисты WSJ , ссылаясь на свой источник. Отвечая на соответствующие вопросы со стороны западных представителей, Макрон заверил, что поддержка военного альянса ему не понадобится. Макрон в марте открыто заявил о необходимости вмешательства сил НАТО в конфликт на Украине. Однако тогда его не поддержали многие западные страны, обозначив, что не намерены вступать в конфликт. Далее в Польше уточнили, что солдаты из альянса уже в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не будет обращаться к НАТО, если по французским солдатам ударят российские силы, пока те находятся на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Администрация президента США Джо Байдена <…> была обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину», — передают журналисты WSJ, ссылаясь на свой источник. Отвечая на соответствующие вопросы со стороны западных представителей, Макрон заверил, что поддержка военного альянса ему не понадобится. Макрон в марте открыто заявил о необходимости вмешательства сил НАТО в конфликт на Украине. Однако тогда его не поддержали многие западные страны, обозначив, что не намерены вступать в конфликт. Далее в Польше уточнили, что солдаты из альянса уже в стране.