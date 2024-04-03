В Нижнем Тагиле на уборку улиц вывели пылесосы

03 апреля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле запланировали субботник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле 3 апреля дорожники приступили к уборке города после зимы. На улицы вывели пылесосы, рассказал нижнетагильский мэр Владислав Пинаев. «Приводим город в порядок после зимы. Дорожники вывели на улицы пылесосы. С тротуаров оттаявший мусор собирают вручную», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Власти также планируют провести общегородской субботник. Он отметил, что подписал постановление «О проведении Дней защиты окружающей среды в 2024 году». Мероприятия пройдут с 1 апреля по 30 ноября. В снежные дни глава Нижнего Тагила отчитался о борьбе с последствиями непогоды. Дорожные службы 28 марта провели патрульную очистку улиц, пешеходных переходов, тротуаров, остановок и ступеней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле 3 апреля дорожники приступили к уборке города после зимы. На улицы вывели пылесосы, рассказал нижнетагильский мэр Владислав Пинаев. «Приводим город в порядок после зимы. Дорожники вывели на улицы пылесосы. С тротуаров оттаявший мусор собирают вручную», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Власти также планируют провести общегородской субботник. Он отметил, что подписал постановление «О проведении Дней защиты окружающей среды в 2024 году». Мероприятия пройдут с 1 апреля по 30 ноября. В снежные дни глава Нижнего Тагила отчитался о борьбе с последствиями непогоды. Дорожные службы 28 марта провели патрульную очистку улиц, пешеходных переходов, тротуаров, остановок и ступеней.