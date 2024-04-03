В Нижнем Тагиле на уборку улиц вывели пылесосы

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Уборка улиц Челябинск, пылесос, щетка
В Нижнем Тагиле запланировали субботник Фото:

В Нижнем Тагиле 3 апреля дорожники приступили к уборке города после зимы. На улицы вывели пылесосы, рассказал нижнетагильский мэр Владислав Пинаев.

«Приводим город в порядок после зимы. Дорожники вывели на улицы пылесосы. С тротуаров оттаявший мусор собирают вручную», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Власти также планируют провести общегородской субботник.

Он отметил, что подписал постановление «О проведении Дней защиты окружающей среды в 2024 году». Мероприятия пройдут с 1 апреля по 30 ноября.

В снежные дни глава Нижнего Тагила отчитался о борьбе с последствиями непогоды. Дорожные службы 28 марта провели патрульную очистку улиц, пешеходных переходов, тротуаров, остановок и ступеней.

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В Нижнем Тагиле 3 апреля дорожники приступили к уборке города после зимы. На улицы вывели пылесосы, рассказал нижнетагильский мэр Владислав Пинаев. «Приводим город в порядок после зимы. Дорожники вывели на улицы пылесосы. С тротуаров оттаявший мусор собирают вручную», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Власти также планируют провести общегородской субботник. Он отметил, что подписал постановление «О проведении Дней защиты окружающей среды в 2024 году». Мероприятия пройдут с 1 апреля по 30 ноября. В снежные дни глава Нижнего Тагила отчитался о борьбе с последствиями непогоды. Дорожные службы 28 марта провели патрульную очистку улиц, пешеходных переходов, тротуаров, остановок и ступеней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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