В Нижнем Тагиле на уборку улиц вывели пылесосы

В Нижнем Тагиле 3 апреля дорожники приступили к уборке города после зимы. На улицы вывели пылесосы, рассказал нижнетагильский мэр Владислав Пинаев.
«Приводим город в порядок после зимы. Дорожники вывели на улицы пылесосы. С тротуаров оттаявший мусор собирают вручную», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Власти также планируют провести общегородской субботник.
Он отметил, что подписал постановление «О проведении Дней защиты окружающей среды в 2024 году». Мероприятия пройдут с 1 апреля по 30 ноября.
В снежные дни глава Нижнего Тагила отчитался о борьбе с последствиями непогоды. Дорожные службы 28 марта провели патрульную очистку улиц, пешеходных переходов, тротуаров, остановок и ступеней.
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