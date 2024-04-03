В Варне сотрудники МЧС используют беспилотники для контроля за подтоплениями

03 апреля 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Для мониторинга ситуации сотрудники МЧС используют дроны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Беспилотная авиация МЧС России активно задействована для контроля над паводковой обстановкой в Челябинской области. Операторы дронов 3 апреля находятся в селе Варна, откуда ведут мониторинг и оценивают потенциальные угрозы, сообщили в пресс-центре регионального главка МЧС. «С помощью беспилотника мы видим общую картину и потенциальные угрозы в реальном времени. Это позволяет оперативно реагировать на изменения и принимать необходимые меры», — сообщают из пресс-службы МЧС. Уровень воды в реке Нижний Тогузак, вызвавший подтопление 47 приусадебных участков и огородов, снизился на 20 сантиметров к вечеру 3 апреля. В Варненском районе объявлен режим повышенной готовности и принимаются все меры предосторожности, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию. Население проинформировано о действиях на случай ухудшения обстановки. Утром 3 апреля режим повышенной готовности был объявлен только в райцентре. УГИБДД объявило о перекрытии дороги Толсты-автодорога Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды на участке 5+700 км. Жители в соцсетях выкладывали фото и видео из зоны затопления. Помимо Варненского, режим повышенной готовности введен в Карталинском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотная авиация МЧС России активно задействована для контроля над паводковой обстановкой в Челябинской области. Операторы дронов 3 апреля находятся в селе Варна, откуда ведут мониторинг и оценивают потенциальные угрозы, сообщили в пресс-центре регионального главка МЧС. «С помощью беспилотника мы видим общую картину и потенциальные угрозы в реальном времени. Это позволяет оперативно реагировать на изменения и принимать необходимые меры», — сообщают из пресс-службы МЧС. Уровень воды в реке Нижний Тогузак, вызвавший подтопление 47 приусадебных участков и огородов, снизился на 20 сантиметров к вечеру 3 апреля. В Варненском районе объявлен режим повышенной готовности и принимаются все меры предосторожности, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию. Население проинформировано о действиях на случай ухудшения обстановки. Утром 3 апреля режим повышенной готовности был объявлен только в райцентре. УГИБДД объявило о перекрытии дороги Толсты-автодорога Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды на участке 5+700 км. Жители в соцсетях выкладывали фото и видео из зоны затопления. Помимо Варненского, режим повышенной готовности введен в Карталинском районе.