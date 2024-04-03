В Варне сотрудники МЧС используют беспилотники для контроля за подтоплениями

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Для мониторинга ситуации сотрудники МЧС используют дроны Фото:

Беспилотная авиация МЧС России активно задействована для контроля над паводковой обстановкой в Челябинской области. Операторы дронов 3 апреля находятся в селе Варна, откуда ведут мониторинг и оценивают потенциальные угрозы, сообщили в пресс-центре регионального главка МЧС.

«С помощью беспилотника мы видим общую картину и потенциальные угрозы в реальном времени. Это позволяет оперативно реагировать на изменения и принимать необходимые меры», — сообщают из пресс-службы МЧС.

Уровень воды в реке Нижний Тогузак, вызвавший подтопление 47 приусадебных участков и огородов, снизился на 20 сантиметров к вечеру 3 апреля. В Варненском районе объявлен режим повышенной готовности и принимаются все меры предосторожности, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию. Население проинформировано о действиях на случай ухудшения обстановки.

Утром 3 апреля режим повышенной готовности был объявлен только в райцентре. УГИБДД объявило о перекрытии дороги Толсты-автодорога Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды на участке 5+700 км. Жители в соцсетях выкладывали фото и видео из зоны затопления. Помимо Варненского, режим повышенной готовности введен в Карталинском районе.

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Беспилотная авиация МЧС России активно задействована для контроля над паводковой обстановкой в Челябинской области. Операторы дронов 3 апреля находятся в селе Варна, откуда ведут мониторинг и оценивают потенциальные угрозы, сообщили в пресс-центре регионального главка МЧС. «С помощью беспилотника мы видим общую картину и потенциальные угрозы в реальном времени. Это позволяет оперативно реагировать на изменения и принимать необходимые меры», — сообщают из пресс-службы МЧС. Уровень воды в реке Нижний Тогузак, вызвавший подтопление 47 приусадебных участков и огородов, снизился на 20 сантиметров к вечеру 3 апреля. В Варненском районе объявлен режим повышенной готовности и принимаются все меры предосторожности, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию. Население проинформировано о действиях на случай ухудшения обстановки. Утром 3 апреля режим повышенной готовности был объявлен только в райцентре. УГИБДД объявило о перекрытии дороги Толсты-автодорога Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды на участке 5+700 км. Жители в соцсетях выкладывали фото и видео из зоны затопления. Помимо Варненского, режим повышенной готовности введен в Карталинском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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