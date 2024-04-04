Коттедж находится в 13 км от центра Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Свердловчанам предлагают купить двухэтажный коттедж в Нижне-Исетском микрорайоне Екатеринбурга. Практически весь интерьер выполнен в золоте, а в столовой есть расписные потолки. Отдать такой дом готовы за 21 млн рублей, указано на сайте «Циан».

«В доме все в идеальном состоянии, в том числе котлы, оборудование, бытовая техника и мебель. Oчeнь дopогaя и высококaчеcтвенная oтдeлкa. Потолки высокие, окна большие, много естественного света. Дом пригоден и готов для комфортного круглогодичного проживания прямо сейчас», — указано в объявлении.

Площадь коттеджа составляет 450 квадратных метров. На первом этаже располагаются просторная кухня-столовая, гостевая комната, баня, душ, туалет, комната отдыха и сушильная зона. На втором — четыре спальни, гостиная и совмещенный санузел. Для безопасности установлены система охраны и видеонаблюдение. В подарок покупателям достанутся кухонный гарнитур, шкаф-купе и мягкая мебель.

Ранее в коттеджном поселке «Образцово» выставили на продажу дом за 100 миллионов рублей. Площадь дома составила 700 квадратных метров, но полностью в нем построены только стены с крышей.