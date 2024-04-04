В Екатеринбурге продают дом с позолотой и расписными потолками за 21 миллион. Фото

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Коттедж находится в 13 км от центра Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

Свердловчанам предлагают купить двухэтажный коттедж в Нижне-Исетском микрорайоне Екатеринбурга. Практически весь интерьер выполнен в золоте, а в столовой есть расписные потолки. Отдать такой дом готовы за 21 млн рублей, указано на сайте «Циан».

«В доме все в идеальном состоянии, в том числе котлы, оборудование, бытовая техника и мебель. Oчeнь дopогaя и высококaчеcтвенная oтдeлкa. Потолки высокие, окна большие, много естественного света. Дом пригоден и готов для комфортного круглогодичного проживания прямо сейчас», — указано в объявлении.

Площадь коттеджа составляет 450 квадратных метров. На первом этаже располагаются просторная кухня-столовая, гостевая комната, баня, душ, туалет, комната отдыха и сушильная зона. На втором — четыре спальни, гостиная и совмещенный санузел. Для безопасности установлены система охраны и видеонаблюдение. В подарок покупателям достанутся кухонный гарнитур, шкаф-купе и мягкая мебель.

Ранее в коттеджном поселке «Образцово» выставили на продажу дом за 100 миллионов рублей. Площадь дома составила 700 квадратных метров, но полностью в нем построены только стены с крышей.

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Свердловчанам предлагают купить двухэтажный коттедж в Нижне-Исетском микрорайоне Екатеринбурга. Практически весь интерьер выполнен в золоте, а в столовой есть расписные потолки. Отдать такой дом готовы за 21 млн рублей, указано на сайте «Циан». «В доме все в идеальном состоянии, в том числе котлы, оборудование, бытовая техника и мебель. Oчeнь дopогaя и высококaчеcтвенная oтдeлкa. Потолки высокие, окна большие, много естественного света. Дом пригоден и готов для комфортного круглогодичного проживания прямо сейчас», — указано в объявлении. Площадь коттеджа составляет 450 квадратных метров. На первом этаже располагаются просторная кухня-столовая, гостевая комната, баня, душ, туалет, комната отдыха и сушильная зона. На втором — четыре спальни, гостиная и совмещенный санузел. Для безопасности установлены система охраны и видеонаблюдение. В подарок покупателям достанутся кухонный гарнитур, шкаф-купе и мягкая мебель. Ранее в коттеджном поселке «Образцово» выставили на продажу дом за 100 миллионов рублей. Площадь дома составила 700 квадратных метров, но полностью в нем построены только стены с крышей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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