В Петербурге силовики вскрывают квартиру напавшего на мурманского губернатора. Видео

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Финальный этап смотра конкурса МЧС России на звания "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный". Пермь, мчс, пожар, боёвка, го и чс, пожарный
Сотрудники МЧС вскрывают квартиру для дальнейшего обыска следователями Фото:
новость из сюжета
Губернатора Мурманской области ранили ножом

Сотрудники МЧС России по Ленинградской области демонтируют дверь в квартиру мужчины, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. После этого в квартире в Санкт-Петербурге следователи проведут обыск.

«Сотрудники МЧС России прибыли к петербургской квартире мужчины, напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса. Они демонтируют дверь, чтобы дать возможность силовикам провести обыск в помещении», — сообщает корреспондент газеты «Известия».

Вечером 4 апреля на выходе из Дворца культуры города Апатиты к Андрею Чибису подбежал мужчина и ударил его ножом. Сейчас политик находится в тяжелом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии, нападавший задержан.

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Сотрудники МЧС России по Ленинградской области демонтируют дверь в квартиру мужчины, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. После этого в квартире в Санкт-Петербурге следователи проведут обыск. «Сотрудники МЧС России прибыли к петербургской квартире мужчины, напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса. Они демонтируют дверь, чтобы дать возможность силовикам провести обыск в помещении», — сообщает корреспондент газеты «Известия». Вечером 4 апреля на выходе из Дворца культуры города Апатиты к Андрею Чибису подбежал мужчина и ударил его ножом. Сейчас политик находится в тяжелом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии, нападавший задержан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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