В Петербурге силовики вскрывают квартиру напавшего на мурманского губернатора. Видео

05 апреля 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС вскрывают квартиру для дальнейшего обыска следователями Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Сотрудники МЧС России по Ленинградской области демонтируют дверь в квартиру мужчины, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. После этого в квартире в Санкт-Петербурге следователи проведут обыск. «Сотрудники МЧС России прибыли к петербургской квартире мужчины, напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса. Они демонтируют дверь, чтобы дать возможность силовикам провести обыск в помещении», — сообщает корреспондент газеты «Известия». Вечером 4 апреля на выходе из Дворца культуры города Апатиты к Андрею Чибису подбежал мужчина и ударил его ножом. Сейчас политик находится в тяжелом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии, нападавший задержан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МЧС России по Ленинградской области демонтируют дверь в квартиру мужчины, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. После этого в квартире в Санкт-Петербурге следователи проведут обыск. «Сотрудники МЧС России прибыли к петербургской квартире мужчины, напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса. Они демонтируют дверь, чтобы дать возможность силовикам провести обыск в помещении», — сообщает корреспондент газеты «Известия». Вечером 4 апреля на выходе из Дворца культуры города Апатиты к Андрею Чибису подбежал мужчина и ударил его ножом. Сейчас политик находится в тяжелом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии, нападавший задержан.