Сотрудники МЧС России по Ленинградской области демонтируют дверь в квартиру мужчины, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. После этого в квартире в Санкт-Петербурге следователи проведут обыск.
«Сотрудники МЧС России прибыли к петербургской квартире мужчины, напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса. Они демонтируют дверь, чтобы дать возможность силовикам провести обыск в помещении», — сообщает корреспондент газеты «Известия».
Вечером 4 апреля на выходе из Дворца культуры города Апатиты к Андрею Чибису подбежал мужчина и ударил его ножом. Сейчас политик находится в тяжелом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии, нападавший задержан.
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