Российскую спортсменку дисквалифицировали из-за избиения лошади

Федерация конного спорта России запретила участвовать в соревнованиях наезднице Ксении Костыговой, которую обвинили в жестоком обращении с конями. Об этом сообщил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий.
«Костыгова была дисквалифицирована федерацией на два года за жестокое обращение с животным», — сообщил Белецкий. Информацию передает ТАСС.
Он отметил, что на видеозаписи с турнира в Ярославле спортсменка вела себя грубо. Костыгина била животное по голове и шее, что неприемлемо, добавил Белецкий. Тренер подчеркнул, что федерация будет наказывать за жестокое обращение и владельцев животных и жокеев.
Инцидент с избиением лошади произошел в марте во время турнира в Ярославле. Ранее Ксения Костыгова фигурировала в скандалах, связанных с жестоким обращением с животными.
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