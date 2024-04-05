Российскую спортсменку дисквалифицировали из-за избиения лошади

05 апреля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

По словам тренера Владимира Белецкого, жокей била лошадь по голове Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Федерация конного спорта России запретила участвовать в соревнованиях наезднице Ксении Костыговой, которую обвинили в жестоком обращении с конями. Об этом сообщил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий. «Костыгова была дисквалифицирована федерацией на два года за жестокое обращение с животным», — сообщил Белецкий. Информацию передает ТАСС. Он отметил, что на видеозаписи с турнира в Ярославле спортсменка вела себя грубо. Костыгина била животное по голове и шее, что неприемлемо, добавил Белецкий. Тренер подчеркнул, что федерация будет наказывать за жестокое обращение и владельцев животных и жокеев. Инцидент с избиением лошади произошел в марте во время турнира в Ярославле. Ранее Ксения Костыгова фигурировала в скандалах, связанных с жестоким обращением с животными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федерация конного спорта России запретила участвовать в соревнованиях наезднице Ксении Костыговой, которую обвинили в жестоком обращении с конями. Об этом сообщил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий. «Костыгова была дисквалифицирована федерацией на два года за жестокое обращение с животным», — сообщил Белецкий. Информацию передает ТАСС. Он отметил, что на видеозаписи с турнира в Ярославле спортсменка вела себя грубо. Костыгина била животное по голове и шее, что неприемлемо, добавил Белецкий. Тренер подчеркнул, что федерация будет наказывать за жестокое обращение и владельцев животных и жокеев. Инцидент с избиением лошади произошел в марте во время турнира в Ярославле. Ранее Ксения Костыгова фигурировала в скандалах, связанных с жестоким обращением с животными.