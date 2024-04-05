Российскую спортсменку дисквалифицировали из-за избиения лошади

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Финал звездного конкура. Екатеринбург, лошадь
По словам тренера Владимира Белецкого, жокей била лошадь по голове Фото:

Федерация конного спорта России запретила участвовать в соревнованиях наезднице Ксении Костыговой, которую обвинили в жестоком обращении с конями. Об этом сообщил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий.

«Костыгова была дисквалифицирована федерацией на два года за жестокое обращение с животным», — сообщил Белецкий. Информацию передает ТАСС.

Он отметил, что на видеозаписи с турнира в Ярославле спортсменка вела себя грубо. Костыгина била животное по голове и шее, что неприемлемо, добавил Белецкий. Тренер подчеркнул, что федерация будет наказывать за жестокое обращение и владельцев животных и жокеев.

Инцидент с избиением лошади произошел в марте во время турнира в Ярославле. Ранее Ксения Костыгова фигурировала в скандалах, связанных с жестоким обращением с животными.

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Федерация конного спорта России запретила участвовать в соревнованиях наезднице Ксении Костыговой, которую обвинили в жестоком обращении с конями. Об этом сообщил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий. «Костыгова была дисквалифицирована федерацией на два года за жестокое обращение с животным», — сообщил Белецкий. Информацию передает ТАСС. Он отметил, что на видеозаписи с турнира в Ярославле спортсменка вела себя грубо. Костыгина била животное по голове и шее, что неприемлемо, добавил Белецкий. Тренер подчеркнул, что федерация будет наказывать за жестокое обращение и владельцев животных и жокеев. Инцидент с избиением лошади произошел в марте во время турнира в Ярославле. Ранее Ксения Костыгова фигурировала в скандалах, связанных с жестоким обращением с животными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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