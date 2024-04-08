В Житомирской области Украины взорвалась нефтебаза. Видео

«РВ»: российские беспилотники взорвали нефтебазу в Житомирской области
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, огонь, нефтебаза
Военкоры сообщают об ударе по нефтебазе в Житомирской области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожили нефтебазу ВСУ в Житомирской области, там мощный пожар. Об этом сообщают российские военкоры, официальной информации нет.

«Мощный удар в Новоград-Волынском: армией России уничтожена нефтебаза врага. Беспилотники „Герань“ ударили по местам хранения ГСМ в Житомирской области, начался мощнейший пожар», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». До этого в области была объявлена воздушная тревога.

Больше подробностей по удару нет. В Минобороны РФ никак не комментировали информацию. Для этого корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство.

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ВС РФ уничтожили нефтебазу ВСУ в Житомирской области, там мощный пожар. Об этом сообщают российские военкоры, официальной информации нет. «Мощный удар в Новоград-Волынском: армией России уничтожена нефтебаза врага. Беспилотники „Герань“ ударили по местам хранения ГСМ в Житомирской области, начался мощнейший пожар», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». До этого в области была объявлена воздушная тревога. Больше подробностей по удару нет. В Минобороны РФ никак не комментировали информацию. Для этого корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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