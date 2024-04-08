ВС РФ уничтожили нефтебазу ВСУ в Житомирской области, там мощный пожар. Об этом сообщают российские военкоры, официальной информации нет.
«Мощный удар в Новоград-Волынском: армией России уничтожена нефтебаза врага. Беспилотники „Герань“ ударили по местам хранения ГСМ в Житомирской области, начался мощнейший пожар», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». До этого в области была объявлена воздушная тревога.
Больше подробностей по удару нет. В Минобороны РФ никак не комментировали информацию. Для этого корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство.
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