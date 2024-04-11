11 апреля 2024

Свердловчане столпились за билетами, чтобы попасть на раздачу квартир и машин. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, ккт космос, улица дзержинского2
В ККТ «Космос» пройдет долгожданный розыгрыш призов Фото:
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Викторина «Опорный край» в Свердловской области

В Екатеринбурге возле ККТ «Космос» образовалась очередь из желающих получить билет на церемонию выбора победителей викторины «Опорный край». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Выдавать билеты организаторы начали в 9:00 часов. Очередь растянулась и на улицу. Пользуясь случаем, волонтеры просят екатеринбуржцев поучаствовать в голосовании по выбору объекта для благоустройства.

Билеты будут выдавать до 11:00 часов. Свердловчане, которым не достанутся пригласительные, смогут посмотреть церемонию в прямом эфире «Областного телевидения». Также за трансляцией можно будет следить на сайте викторины.

Люди с самого утра встали в очередь возле «Космоса» за билетами
Люди с самого утра встали в очередь возле «Космоса» за билетами
Фото:

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В Екатеринбурге возле ККТ «Космос» образовалась очередь из желающих получить билет на церемонию выбора победителей викторины «Опорный край». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Выдавать билеты организаторы начали в 9:00 часов. Очередь растянулась и на улицу. Пользуясь случаем, волонтеры просят екатеринбуржцев поучаствовать в голосовании по выбору объекта для благоустройства. Билеты будут выдавать до 11:00 часов. Свердловчане, которым не достанутся пригласительные, смогут посмотреть церемонию в прямом эфире «Областного телевидения». Также за трансляцией можно будет следить на сайте викторины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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