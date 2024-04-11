В Екатеринбурге возле ККТ «Космос» образовалась очередь из желающих получить билет на церемонию выбора победителей викторины «Опорный край». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Выдавать билеты организаторы начали в 9:00 часов. Очередь растянулась и на улицу. Пользуясь случаем, волонтеры просят екатеринбуржцев поучаствовать в голосовании по выбору объекта для благоустройства.
Билеты будут выдавать до 11:00 часов. Свердловчане, которым не достанутся пригласительные, смогут посмотреть церемонию в прямом эфире «Областного телевидения». Также за трансляцией можно будет следить
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