Свердловчане столпились за билетами, чтобы попасть на раздачу квартир и машин. Фото, видео

12 апреля 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

В ККТ «Космос» пройдет долгожданный розыгрыш призов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области В Екатеринбурге возле ККТ «Космос» образовалась очередь из желающих получить билет на церемонию выбора победителей викторины «Опорный край». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Выдавать билеты организаторы начали в 9:00 часов. Очередь растянулась и на улицу. Пользуясь случаем, волонтеры просят екатеринбуржцев поучаствовать в голосовании по выбору объекта для благоустройства. Билеты будут выдавать до 11:00 часов. Свердловчане, которым не достанутся пригласительные, смогут посмотреть церемонию в прямом эфире «Областного телевидения». Также за трансляцией можно будет следить на сайте викторины. Люди с самого утра встали в очередь возле «Космоса» за билетами Фото: Диана Казакова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге возле ККТ «Космос» образовалась очередь из желающих получить билет на церемонию выбора победителей викторины «Опорный край». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Выдавать билеты организаторы начали в 9:00 часов. Очередь растянулась и на улицу. Пользуясь случаем, волонтеры просят екатеринбуржцев поучаствовать в голосовании по выбору объекта для благоустройства. Билеты будут выдавать до 11:00 часов. Свердловчане, которым не достанутся пригласительные, смогут посмотреть церемонию в прямом эфире «Областного телевидения». Также за трансляцией можно будет следить на сайте викторины.