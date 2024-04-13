13 апреля 2024

Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку выросло. Видео

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Спасатели ведут работы по расчистке завалов
Спасатели ведут работы по расчистке завалов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Количество погибших при ударе ВСУ по Токмаку в Запорожской области выросло до 11 человек. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«К 19:00 обнаружено тело еще одной погибшей. Продолжаются поиски женщины с малолетним ребенком», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Таким образом, в результате атаки погибли уже 11 человек, 20 пострадали. Двое числятся пропавшими без вести.

В настоящее время оперативные службы продолжают разбирать завалы. Помощь местным спасателям оказывают шефы — аварийная бригада из Пензенской области. Как отметил Балицкий, готовятся списки на выплаты пострадавшим. Миллион рублей получат родственники погибших, 750 тысяч рублей — тяжелораненые, 500 тысяч — получившие ранения средней степени тяжести, 250 тысяч — с легкими ранениями или контузией. Тем, кто остался без жилья, также окажут помощь.

Атака на Токмак была совершена вечером 12 апреля. Под обстрел попал жилой многоквартирный дом.

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Количество погибших при ударе ВСУ по Токмаку в Запорожской области выросло до 11 человек. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. «К 19:00 обнаружено тело еще одной погибшей. Продолжаются поиски женщины с малолетним ребенком», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Таким образом, в результате атаки погибли уже 11 человек, 20 пострадали. Двое числятся пропавшими без вести. В настоящее время оперативные службы продолжают разбирать завалы. Помощь местным спасателям оказывают шефы — аварийная бригада из Пензенской области. Как отметил Балицкий, готовятся списки на выплаты пострадавшим. Миллион рублей получат родственники погибших, 750 тысяч рублей — тяжелораненые, 500 тысяч — получившие ранения средней степени тяжести, 250 тысяч — с легкими ранениями или контузией. Тем, кто остался без жилья, также окажут помощь. Атака на Токмак была совершена вечером 12 апреля. Под обстрел попал жилой многоквартирный дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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