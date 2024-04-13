Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку выросло. Видео

13 апреля 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Спасатели ведут работы по расчистке завалов Фото: telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого (https://t.me/BalitskyEV) новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Количество погибших при ударе ВСУ по Токмаку в Запорожской области выросло до 11 человек. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. «К 19:00 обнаружено тело еще одной погибшей. Продолжаются поиски женщины с малолетним ребенком», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Таким образом, в результате атаки погибли уже 11 человек, 20 пострадали. Двое числятся пропавшими без вести. В настоящее время оперативные службы продолжают разбирать завалы. Помощь местным спасателям оказывают шефы — аварийная бригада из Пензенской области. Как отметил Балицкий, готовятся списки на выплаты пострадавшим. Миллион рублей получат родственники погибших, 750 тысяч рублей — тяжелораненые, 500 тысяч — получившие ранения средней степени тяжести, 250 тысяч — с легкими ранениями или контузией. Тем, кто остался без жилья, также окажут помощь. Атака на Токмак была совершена вечером 12 апреля. Под обстрел попал жилой многоквартирный дом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество погибших при ударе ВСУ по Токмаку в Запорожской области выросло до 11 человек. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. «К 19:00 обнаружено тело еще одной погибшей. Продолжаются поиски женщины с малолетним ребенком», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Таким образом, в результате атаки погибли уже 11 человек, 20 пострадали. Двое числятся пропавшими без вести. В настоящее время оперативные службы продолжают разбирать завалы. Помощь местным спасателям оказывают шефы — аварийная бригада из Пензенской области. Как отметил Балицкий, готовятся списки на выплаты пострадавшим. Миллион рублей получат родственники погибших, 750 тысяч рублей — тяжелораненые, 500 тысяч — получившие ранения средней степени тяжести, 250 тысяч — с легкими ранениями или контузией. Тем, кто остался без жилья, также окажут помощь. Атака на Токмак была совершена вечером 12 апреля. Под обстрел попал жилой многоквартирный дом.