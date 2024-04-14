14 апреля 2024
13 апреля 2024

Египтянин сядет в тюрьму за обман марокканца при поступлении в вуз Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по убийству владельца ресторана "СССР". Екатеринбург, конвой, сопровождение, преступник, наручники
Египтянин проведет больше полутора лет за решеткой Фото:

В Екатеринбурге 25-летний египтянин обманул на 350 тысяч рублей марокканца, предложив помощь в сборе документов для поступления в университет. Иностранцу вынесли приговор в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, рассказали URA.RU в прокуратуре.

«Египтянин сообщил своему знакомому, являющемуся гражданином Королевства Марокко, что за денежное вознаграждение поможет ему в сборе документов для поступления в университет без обязательного прохождения годового курса обучения русскому языку и продления учебной визы для пребывания на территории РФ, заведомо зная, что указанная информация является ложной. Потерпевший передал ему свыше 350 тысяч рублей, которые были собраны родственниками для оплаты обучения», — следует из сообщения.

Иностранца признали виновным по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину в крупном размере). «Верх-Исетский райсуд назначил наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге 25-летний египтянин обманул на 350 тысяч рублей марокканца, предложив помощь в сборе документов для поступления в университет. Иностранцу вынесли приговор в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, рассказали URA.RU в прокуратуре. «Египтянин сообщил своему знакомому, являющемуся гражданином Королевства Марокко, что за денежное вознаграждение поможет ему в сборе документов для поступления в университет без обязательного прохождения годового курса обучения русскому языку и продления учебной визы для пребывания на территории РФ, заведомо зная, что указанная информация является ложной. Потерпевший передал ему свыше 350 тысяч рублей, которые были собраны родственниками для оплаты обучения», — следует из сообщения. Иностранца признали виновным по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину в крупном размере). «Верх-Исетский райсуд назначил наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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