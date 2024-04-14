Египтянин сядет в тюрьму за обман марокканца при поступлении в вуз Екатеринбурга

В Екатеринбурге 25-летний египтянин обманул на 350 тысяч рублей марокканца, предложив помощь в сборе документов для поступления в университет. Иностранцу вынесли приговор в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, рассказали URA.RU в прокуратуре.
«Египтянин сообщил своему знакомому, являющемуся гражданином Королевства Марокко, что за денежное вознаграждение поможет ему в сборе документов для поступления в университет без обязательного прохождения годового курса обучения русскому языку и продления учебной визы для пребывания на территории РФ, заведомо зная, что указанная информация является ложной. Потерпевший передал ему свыше 350 тысяч рублей, которые были собраны родственниками для оплаты обучения», — следует из сообщения.
Иностранца признали виновным по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину в крупном размере). «Верх-Исетский райсуд назначил наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.
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