Власти Перми озвучили программу празднования Дня Победы

В День Победы в Перми состоится военный парад и общегородской концерт

Военный парад пройдет в Перми на Октябрьской площади (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми на оргкомитете обсудили программу празднования Дня Победы 9 мая. Как рассказали в городской думе, начнется день с торжественного возложения цветов к монументу «Герои фронта и тыла». Затем на Октябрьской площади состоится военный парад, а на эспланаде устроят большой концерт.

«В 8:30 9 мая пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу „Герои фронта и тыла“. В 10:00 на Октябрьской площади планируется шествие войск Пермского гарнизона. С 12:00 на площади перед Театром-Театром состоится концертная программа. В ДК им. Солдатова в 16:00 пройдет торжественное собрание ветеранов, тружеников тыла и детей войны», — говорится на сайте Пермской гордумы.

9 мая с 6:00 до 13:00 прекратят движение трамваев, а часть автобусов пустят в объезд. Парковаться на центральных улицах будет запрещено с 4 по 9 мая. На Октябрьской парковку запретят с 17:00 1 мая до 24:00 11 мая.