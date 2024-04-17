Премьер Украины призвал Запад защитить российские города

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Денис Шмыгаль,  stock
Премьер Украины оговорился и призвал Запад защитить российские города Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оговорился и призвал страны Запада «защитить российские города». Видеозапись опубликована на Youtube-канале Торговой палаты США.

«Нам нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защитить российские города», — сказал он. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале форума.

Своими оговорками также известен президент США Джо Байден. Недавно он, пытаясь предупредить о переизбрании экс-главы страны Дональда Трампа, заявил, что недавно встречался с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оговорился и призвал страны Запада «защитить российские города». Видеозапись опубликована на Youtube-канале Торговой палаты США. «Нам нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защитить российские города», — сказал он. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале форума. Своими оговорками также известен президент США Джо Байден. Недавно он, пытаясь предупредить о переизбрании экс-главы страны Дональда Трампа, заявил, что недавно встречался с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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