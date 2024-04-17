Премьер Украины призвал Запад защитить российские города

17 апреля 2024 в 21:29 Размер текста - 17 +

Премьер Украины оговорился и призвал Запад защитить российские города Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оговорился и призвал страны Запада «защитить российские города». Видеозапись опубликована на Youtube-канале Торговой палаты США. «Нам нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защитить российские города», — сказал он. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале форума. Своими оговорками также известен президент США Джо Байден. Недавно он, пытаясь предупредить о переизбрании экс-главы страны Дональда Трампа, заявил, что недавно встречался с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оговорился и призвал страны Запада «защитить российские города». Видеозапись опубликована на Youtube-канале Торговой палаты США. «Нам нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защитить российские города», — сказал он. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале форума. Своими оговорками также известен президент США Джо Байден. Недавно он, пытаясь предупредить о переизбрании экс-главы страны Дональда Трампа, заявил, что недавно встречался с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад.