Премьер Украины призвал Запад защитить российские города

Премьер Украины оговорился и призвал Запад защитить российские города
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оговорился и призвал страны Запада «защитить российские города». Видеозапись опубликована на Youtube-канале Торговой палаты США.
«Нам нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защитить российские города», — сказал он. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале форума.
Своими оговорками также известен президент США Джо Байден. Недавно он, пытаясь предупредить о переизбрании экс-главы страны Дональда Трампа, заявил, что недавно встречался с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.