Автобус-гармошка не смог проехать по некоторым улицам Перми. Фото

18 апреля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Длинные автобусы могут появиться в Перми в 2025 году (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Перми протестировали городские улицы на возможность передвижения по ним автобуса большой вместимости — «гармошки». Как выяснилось, не все дороги могут принять такую технику. Поэтому запуск «гармошек» планируется только на шести маршрутах, рассказали в мэрии. «Специалисты проверили размеры остановочных карманов и посадочных площадок. Были обследованы возможности маневрирования и разворота в условиях существующих отстойно-разворотных площадок и улично-дорожной сети. Поездка показала, что возможность безопасного проезда участков есть не на всех участках. Так, ряд проблем возник в Орджоникидзевском районе и на улице Мильчакова», — говорится на сайте администрации Перми. Глава города Эдуард Соснин в Telegram сообщил, что тестовый автобус привезли из Ижевска. Он способен пройти по маршрутам № 1, 14, 15, 27, 50 и 53. По словам, мэра, возможно, «гармошки» пойдут по ним в 2025 году. На Перми-II автобус развернуться смог Эдуард Соснин Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Перми протестировали городские улицы на возможность передвижения по ним автобуса большой вместимости — «гармошки». Как выяснилось, не все дороги могут принять такую технику. Поэтому запуск «гармошек» планируется только на шести маршрутах, рассказали в мэрии. «Специалисты проверили размеры остановочных карманов и посадочных площадок. Были обследованы возможности маневрирования и разворота в условиях существующих отстойно-разворотных площадок и улично-дорожной сети. Поездка показала, что возможность безопасного проезда участков есть не на всех участках. Так, ряд проблем возник в Орджоникидзевском районе и на улице Мильчакова», — говорится на сайте администрации Перми. Глава города Эдуард Соснин в Telegram сообщил, что тестовый автобус привезли из Ижевска. Он способен пройти по маршрутам № 1, 14, 15, 27, 50 и 53. По словам, мэра, возможно, «гармошки» пойдут по ним в 2025 году.