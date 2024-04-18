Автобус-гармошка не смог проехать по некоторым улицам Перми. Фото

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Новый автобус с гармошкой. Челябинск, остановка общественного транспорта, пассажиры, пассажирский транспорт, городской транспорт, автобус с гармошкой
Длинные автобусы могут появиться в Перми в 2025 году (архивное фото) Фото:

Власти Перми протестировали городские улицы на возможность передвижения по ним автобуса большой вместимости — «гармошки». Как выяснилось, не все дороги могут принять такую технику. Поэтому запуск «гармошек» планируется только на шести маршрутах, рассказали в мэрии.

«Специалисты проверили размеры остановочных карманов и посадочных площадок. Были обследованы возможности маневрирования и разворота в условиях существующих отстойно-разворотных площадок и улично-дорожной сети. Поездка показала, что возможность безопасного проезда участков есть не на всех участках. Так, ряд проблем возник в Орджоникидзевском районе и на улице Мильчакова», — говорится на сайте администрации Перми.

Глава города Эдуард Соснин в Telegram сообщил, что тестовый автобус привезли из Ижевска. Он способен пройти по маршрутам № 1, 14, 15, 27, 50 и 53. По словам, мэра, возможно, «гармошки» пойдут по ним в 2025 году.

На Перми-II автобус развернуться смог
На Перми-II автобус развернуться смог
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Власти Перми протестировали городские улицы на возможность передвижения по ним автобуса большой вместимости — «гармошки». Как выяснилось, не все дороги могут принять такую технику. Поэтому запуск «гармошек» планируется только на шести маршрутах, рассказали в мэрии. «Специалисты проверили размеры остановочных карманов и посадочных площадок. Были обследованы возможности маневрирования и разворота в условиях существующих отстойно-разворотных площадок и улично-дорожной сети. Поездка показала, что возможность безопасного проезда участков есть не на всех участках. Так, ряд проблем возник в Орджоникидзевском районе и на улице Мильчакова», — говорится на сайте администрации Перми. Глава города Эдуард Соснин в Telegram сообщил, что тестовый автобус привезли из Ижевска. Он способен пройти по маршрутам № 1, 14, 15, 27, 50 и 53. По словам, мэра, возможно, «гармошки» пойдут по ним в 2025 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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