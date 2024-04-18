Власти Перми протестировали городские улицы на возможность передвижения по ним автобуса большой вместимости — «гармошки». Как выяснилось, не все дороги могут принять такую технику. Поэтому запуск «гармошек» планируется только на шести маршрутах, рассказали в мэрии.
«Специалисты проверили размеры остановочных карманов и посадочных площадок. Были обследованы возможности маневрирования и разворота в условиях существующих отстойно-разворотных площадок и улично-дорожной сети. Поездка показала, что возможность безопасного проезда участков есть не на всех участках. Так, ряд проблем возник в Орджоникидзевском районе и на улице Мильчакова», — говорится на сайте администрации Перми.
Глава города Эдуард Соснин в Telegram сообщил, что тестовый автобус привезли из Ижевска. Он способен пройти по маршрутам № 1, 14, 15, 27, 50 и 53. По словам, мэра, возможно, «гармошки» пойдут по ним в 2025 году.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Власти Перми протестировали городские улицы на возможность передвижения по ним автобуса большой вместимости — «гармошки». Как выяснилось, не все дороги могут принять такую технику. Поэтому запуск «гармошек» планируется только на шести маршрутах, рассказали в мэрии. «Специалисты проверили размеры остановочных карманов и посадочных площадок. Были обследованы возможности маневрирования и разворота в условиях существующих отстойно-разворотных площадок и улично-дорожной сети. Поездка показала, что возможность безопасного проезда участков есть не на всех участках. Так, ряд проблем возник в Орджоникидзевском районе и на улице Мильчакова», — говорится на сайте администрации Перми. Глава города Эдуард Соснин в Telegram сообщил, что тестовый автобус привезли из Ижевска. Он способен пройти по маршрутам № 1, 14, 15, 27, 50 и 53. По словам, мэра, возможно, «гармошки» пойдут по ним в 2025 году.