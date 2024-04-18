Reuters: РФ могла ужесточить ограничения на поездки чиновников

19 апреля 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

Требования различаются в отдельных госучреждениях, пишет Reuters (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российским госслужащим ужесточили правила поездок за рубеж из-за опасений ФСБ, что иностранные государства получат доступ к гостайне. Требования различаются в разных госучреждениях и некоторым чиновникам запрещается выезжать даже в «дружественные» страны. Об этом сообщили источники Reuters, знакомые с ситуацией. «Россия усложняет зарубежные поездки для некоторых чиновников из-за опасений, что иностранные державы могут попытаться получить доступ к государственным секретам… ФСБ оказывает давление на сотрудников министерств, чтобы они вообще не покидали Россию, даже посещали так называемые „дружественные“ страны, которые не вводили санкции против Москвы», — говорится в материале. В тексте сказано, что поводом для этого послужило задержание в Лондоне бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. ФСБ считает, что некоторых чиновников могут задержать и экстрадировать в западные страны или предложить сделку: освобождение за выдачу необходимой информации, пишет агентство. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ФСБ России. На момент публикации новости ответ не поступил. Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова 22 января задержали в Лондоне по подозрению в нарушении санкций и отмывании денег. Его обвинили в получении платежей на общую сумму 83 тысячи долларов и хранении 98,6 тысячи долларов «криминальных денежных средств». В отношении Овсянникова действуют британские санкции. Посольство России потребовало предоставить доступ к задержанному. Позже британская прокуратура обвинила его родственников в нарушении санкционного законодательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российским госслужащим ужесточили правила поездок за рубеж из-за опасений ФСБ, что иностранные государства получат доступ к гостайне. Требования различаются в разных госучреждениях и некоторым чиновникам запрещается выезжать даже в «дружественные» страны. Об этом сообщили источники Reuters, знакомые с ситуацией. «Россия усложняет зарубежные поездки для некоторых чиновников из-за опасений, что иностранные державы могут попытаться получить доступ к государственным секретам… ФСБ оказывает давление на сотрудников министерств, чтобы они вообще не покидали Россию, даже посещали так называемые „дружественные“ страны, которые не вводили санкции против Москвы», — говорится в материале. В тексте сказано, что поводом для этого послужило задержание в Лондоне бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. ФСБ считает, что некоторых чиновников могут задержать и экстрадировать в западные страны или предложить сделку: освобождение за выдачу необходимой информации, пишет агентство. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ФСБ России. На момент публикации новости ответ не поступил. Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова 22 января задержали в Лондоне по подозрению в нарушении санкций и отмывании денег. Его обвинили в получении платежей на общую сумму 83 тысячи долларов и хранении 98,6 тысячи долларов «криминальных денежных средств». В отношении Овсянникова действуют британские санкции. Посольство России потребовало предоставить доступ к задержанному. Позже британская прокуратура обвинила его родственников в нарушении санкционного законодательства.