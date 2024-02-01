Посольство РФ требует доступа к задержанному экс-губернатору Севастополя

01 февраля 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Посольство РФ указало Братании на то, что страна должна была сообщить о задержании Овсянникова в соответствии с конвенцией Фото: Пресс-служба Дмитрия Овсянникова © URA.RU Посольство России потребовало предоставить доступ к задержанному бывшему губернатору Севастополя и экс-заместителю управляющего директора АО «ОДК — Пермские моторы» Дмитрию Овсянникову. Также в МИД Великобритании было направлено требование о подтверждении информации о его задержании. Об этом сообщили в российской дипмиссии. Статья по теме Чем известен задержанный в Лондоне Дмитрий Овсянников «Запросили обеспечить доступ к Дмитрию Овсянникову консульских сотрудников в случае его содержания под стражей», — передает ТАСС информацию из дипмиссии. Отмечается, что власти Британии должны были немедленно уведомить российское посольство о задержании бывшего губернатора в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Поэтому в посольстве подчеркнули, что уведомление о таких случаях со стороны Великобритании ходит в ее обязанности из конвенции. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает подробной информацией о задержании Овсянникова в Лондоне. По словам Пескова, это не полностью вопрос Кремля. Ранее сообщалось, что в Лондоне был задержан бывший губернатор Севастополя. Правоохранительные органы пришли к нему домой 22 января. В газете The Times уточнили, что Овсянников обвиняется в нарушении санкций и отмывании денег. Его дело должен рассмотреть 20 февраля Королевский суд Саутуорка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Посольство России потребовало предоставить доступ к задержанному бывшему губернатору Севастополя и экс-заместителю управляющего директора АО «ОДК — Пермские моторы» Дмитрию Овсянникову. Также в МИД Великобритании было направлено требование о подтверждении информации о его задержании. Об этом сообщили в российской дипмиссии. «Запросили обеспечить доступ к Дмитрию Овсянникову консульских сотрудников в случае его содержания под стражей», — передает ТАСС информацию из дипмиссии. Отмечается, что власти Британии должны были немедленно уведомить российское посольство о задержании бывшего губернатора в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Поэтому в посольстве подчеркнули, что уведомление о таких случаях со стороны Великобритании ходит в ее обязанности из конвенции. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает подробной информацией о задержании Овсянникова в Лондоне. По словам Пескова, это не полностью вопрос Кремля. Ранее сообщалось, что в Лондоне был задержан бывший губернатор Севастополя. Правоохранительные органы пришли к нему домой 22 января. В газете The Times уточнили, что Овсянников обвиняется в нарушении санкций и отмывании денег. Его дело должен рассмотреть 20 февраля Королевский суд Саутуорка.