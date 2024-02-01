Посольство РФ требует доступа к задержанному экс-губернатору Севастополя

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Овсянников Дмитрий, Овсянников Дмитрий
Посольство РФ указало Братании на то, что страна должна была сообщить о задержании Овсянникова в соответствии с конвенцией Фото:

Посольство России потребовало предоставить доступ к задержанному бывшему губернатору Севастополя и экс-заместителю управляющего директора АО «ОДК — Пермские моторы» Дмитрию Овсянникову. Также в МИД Великобритании было направлено требование о подтверждении информации о его задержании. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

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«Запросили обеспечить доступ к Дмитрию Овсянникову консульских сотрудников в случае его содержания под стражей», — передает ТАСС информацию из дипмиссии. Отмечается, что власти Британии должны были немедленно уведомить российское посольство о задержании бывшего губернатора в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Поэтому в посольстве подчеркнули, что уведомление о таких случаях со стороны Великобритании ходит в ее обязанности из конвенции.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает подробной информацией о задержании Овсянникова в Лондоне. По словам Пескова, это не полностью вопрос Кремля.

Ранее сообщалось, что в Лондоне был задержан бывший губернатор Севастополя. Правоохранительные органы пришли к нему домой 22 января. В газете The Times уточнили, что Овсянников обвиняется в нарушении санкций и отмывании денег. Его дело должен рассмотреть 20 февраля Королевский суд Саутуорка.

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Посольство России потребовало предоставить доступ к задержанному бывшему губернатору Севастополя и экс-заместителю управляющего директора АО «ОДК — Пермские моторы» Дмитрию Овсянникову. Также в МИД Великобритании было направлено требование о подтверждении информации о его задержании. Об этом сообщили в российской дипмиссии. «Запросили обеспечить доступ к Дмитрию Овсянникову консульских сотрудников в случае его содержания под стражей», — передает ТАСС информацию из дипмиссии. Отмечается, что власти Британии должны были немедленно уведомить российское посольство о задержании бывшего губернатора в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Поэтому в посольстве подчеркнули, что уведомление о таких случаях со стороны Великобритании ходит в ее обязанности из конвенции. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает подробной информацией о задержании Овсянникова в Лондоне. По словам Пескова, это не полностью вопрос Кремля. Ранее сообщалось, что в Лондоне был задержан бывший губернатор Севастополя. Правоохранительные органы пришли к нему домой 22 января. В газете The Times уточнили, что Овсянников обвиняется в нарушении санкций и отмывании денег. Его дело должен рассмотреть 20 февраля Королевский суд Саутуорка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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