31 января 2024

The Times: экс-губернатор Севастополя задержан в Лондоне за нарушение санкций

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В отношении экс-губернатора Овсянникова действуют британские санкции Фото:

Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондон в связи с нарушением санкций и отмыванием денег. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на заявление британского Управления по борьбе с преступностью (NCA).

«Господин Овсянников был задержан у себя дома в Лондоне еще 22 января. Его дело должно быть рассмотрено Королевским судом Саутуорка 20 февраля», — передает The Times.

Овсянникова обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. В газете уточняется, что он открывал счет в банке HBOS в Лондоне в феврале прошлого года или ранее. Еще его обвиняют в том, что на его счет положили четыре платежа на общую сумму 83 тысячи долларов, а также в хранении 98,6 тысячи долларов «криминальных денежных средств».

В NCA сообщи, что в отношении экс-губернатора действуют британские санкции. Из-за этого не него налагаются ограничения на доступ к деньгам и финансовым услугам. Его дело 20 февраля должно быть рассмотрено Королевским судом Саутуорка.

В 2014—2015 годах Овсянников работал в Минпромторге директором департамента региональной промышленной политики. В 2015-м стал заместителем главы ведомства. В этой должности он проработал год, после чего был назначен губернатором Севастополя. В июле 2019-го президент РФ Владимир Путин принял отставку главы региона. Примерно за полгода до этого политик попал в список губернаторов, пользующихся наименьшим доверием граждан.

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Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондон в связи с нарушением санкций и отмыванием денег. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на заявление британского Управления по борьбе с преступностью (NCA). «Господин Овсянников был задержан у себя дома в Лондоне еще 22 января. Его дело должно быть рассмотрено Королевским судом Саутуорка 20 февраля», — передает The Times. Овсянникова обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. В газете уточняется, что он открывал счет в банке HBOS в Лондоне в феврале прошлого года или ранее. Еще его обвиняют в том, что на его счет положили четыре платежа на общую сумму 83 тысячи долларов, а также в хранении 98,6 тысячи долларов «криминальных денежных средств». В NCA сообщи, что в отношении экс-губернатора действуют британские санкции. Из-за этого не него налагаются ограничения на доступ к деньгам и финансовым услугам. Его дело 20 февраля должно быть рассмотрено Королевским судом Саутуорка. В 2014—2015 годах Овсянников работал в Минпромторге директором департамента региональной промышленной политики. В 2015-м стал заместителем главы ведомства. В этой должности он проработал год, после чего был назначен губернатором Севастополя. В июле 2019-го президент РФ Владимир Путин принял отставку главы региона. Примерно за полгода до этого политик попал в список губернаторов, пользующихся наименьшим доверием граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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