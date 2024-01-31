The Times: экс-губернатор Севастополя задержан в Лондоне за нарушение санкций

01 февраля 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

В отношении экс-губернатора Овсянникова действуют британские санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондон в связи с нарушением санкций и отмыванием денег. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на заявление британского Управления по борьбе с преступностью (NCA). «Господин Овсянников был задержан у себя дома в Лондоне еще 22 января. Его дело должно быть рассмотрено Королевским судом Саутуорка 20 февраля», — передает The Times. Овсянникова обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. В газете уточняется, что он открывал счет в банке HBOS в Лондоне в феврале прошлого года или ранее. Еще его обвиняют в том, что на его счет положили четыре платежа на общую сумму 83 тысячи долларов, а также в хранении 98,6 тысячи долларов «криминальных денежных средств». В NCA сообщи, что в отношении экс-губернатора действуют британские санкции. Из-за этого не него налагаются ограничения на доступ к деньгам и финансовым услугам. Его дело 20 февраля должно быть рассмотрено Королевским судом Саутуорка. В 2014—2015 годах Овсянников работал в Минпромторге директором департамента региональной промышленной политики. В 2015-м стал заместителем главы ведомства. В этой должности он проработал год, после чего был назначен губернатором Севастополя. В июле 2019-го президент РФ Владимир Путин принял отставку главы региона. Примерно за полгода до этого политик попал в список губернаторов, пользующихся наименьшим доверием граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондон в связи с нарушением санкций и отмыванием денег. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на заявление британского Управления по борьбе с преступностью (NCA). «Господин Овсянников был задержан у себя дома в Лондоне еще 22 января. Его дело должно быть рассмотрено Королевским судом Саутуорка 20 февраля», — передает The Times. Овсянникова обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. В газете уточняется, что он открывал счет в банке HBOS в Лондоне в феврале прошлого года или ранее. Еще его обвиняют в том, что на его счет положили четыре платежа на общую сумму 83 тысячи долларов, а также в хранении 98,6 тысячи долларов «криминальных денежных средств». В NCA сообщи, что в отношении экс-губернатора действуют британские санкции. Из-за этого не него налагаются ограничения на доступ к деньгам и финансовым услугам. Его дело 20 февраля должно быть рассмотрено Королевским судом Саутуорка. В 2014—2015 годах Овсянников работал в Минпромторге директором департамента региональной промышленной политики. В 2015-м стал заместителем главы ведомства. В этой должности он проработал год, после чего был назначен губернатором Севастополя. В июле 2019-го президент РФ Владимир Путин принял отставку главы региона. Примерно за полгода до этого политик попал в список губернаторов, пользующихся наименьшим доверием граждан.