Челябинский бизнес немецкой компании перейдет менеджерам

Завод «Knauf Цемент Челябинск» перейдет в руки менеджеров. Собственники крупнейшего в мире производителя стройматериалов приняли решение о передаче предприятий холдинга в России руководству заводов.
«Германская компания Knauf, крупнейший в мире производитель стройматериалов, собирается передать российский бизнес местному менеджменту. Об этом говорится в пресс-релизе фирмы», — сообщил ТАСС.
По данным немецкого Mercur, передан будет весь комплекс: добыча сырья, производство и дистрибуция. Такая мера, уверены в руководстве холдинга, позволит сохранить более чем четыре тысячи рабочих мест.
В Челябинске у компании имеется завод «Knauf Цемент Челябинск», на котором, по данным СБИС, трудится 321 сотрудник. Первая отчетность представлена за 2015 год. Начиная с 2016 года экономические показатели растут. По итогам 2023 года чистая прибыль составила 531,2 млн рублей, увеличившись за год на 59%.
При подготовке материала URA.RU направило запрос на челябинский завод. К моменту публикации комментариев не поступило.
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