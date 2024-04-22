Челябинский бизнес немецкой компании перейдет менеджерам

22 апреля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Цементный завод Челябинска перейдет в руки менеджеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Завод «Knauf Цемент Челябинск» перейдет в руки менеджеров. Собственники крупнейшего в мире производителя стройматериалов приняли решение о передаче предприятий холдинга в России руководству заводов. «Германская компания Knauf, крупнейший в мире производитель стройматериалов, собирается передать российский бизнес местному менеджменту. Об этом говорится в пресс-релизе фирмы», — сообщил ТАСС. По данным немецкого Mercur, передан будет весь комплекс: добыча сырья, производство и дистрибуция. Такая мера, уверены в руководстве холдинга, позволит сохранить более чем четыре тысячи рабочих мест. В Челябинске у компании имеется завод «Knauf Цемент Челябинск», на котором, по данным СБИС, трудится 321 сотрудник. Первая отчетность представлена за 2015 год. Начиная с 2016 года экономические показатели растут. По итогам 2023 года чистая прибыль составила 531,2 млн рублей, увеличившись за год на 59%. При подготовке материала URA.RU направило запрос на челябинский завод. К моменту публикации комментариев не поступило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Завод «Knauf Цемент Челябинск» перейдет в руки менеджеров. Собственники крупнейшего в мире производителя стройматериалов приняли решение о передаче предприятий холдинга в России руководству заводов. «Германская компания Knauf, крупнейший в мире производитель стройматериалов, собирается передать российский бизнес местному менеджменту. Об этом говорится в пресс-релизе фирмы», — сообщил ТАСС. По данным немецкого Mercur, передан будет весь комплекс: добыча сырья, производство и дистрибуция. Такая мера, уверены в руководстве холдинга, позволит сохранить более чем четыре тысячи рабочих мест. В Челябинске у компании имеется завод «Knauf Цемент Челябинск», на котором, по данным СБИС, трудится 321 сотрудник. Первая отчетность представлена за 2015 год. Начиная с 2016 года экономические показатели растут. По итогам 2023 года чистая прибыль составила 531,2 млн рублей, увеличившись за год на 59%. При подготовке материала URA.RU направило запрос на челябинский завод. К моменту публикации комментариев не поступило.