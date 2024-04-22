Челябинский бизнес немецкой компании перейдет менеджерам

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Завод «АтомЦемент». Свердловская область, пос. Габиевский, силос, завод атом цемент, загрузка цемента
Цементный завод Челябинска перейдет в руки менеджеров Фото:

Завод «Knauf Цемент Челябинск» перейдет в руки менеджеров. Собственники крупнейшего в мире производителя стройматериалов приняли решение о передаче предприятий холдинга в России руководству заводов.

«Германская компания Knauf, крупнейший в мире производитель стройматериалов, собирается передать российский бизнес местному менеджменту. Об этом говорится в пресс-релизе фирмы», — сообщил ТАСС.

По данным немецкого Mercur, передан будет весь комплекс: добыча сырья, производство и дистрибуция. Такая мера, уверены в руководстве холдинга, позволит сохранить более чем четыре тысячи рабочих мест.

В Челябинске у компании имеется завод «Knauf Цемент Челябинск», на котором, по данным СБИС, трудится 321 сотрудник. Первая отчетность представлена за 2015 год. Начиная с 2016 года экономические показатели растут. По итогам 2023 года чистая прибыль составила 531,2 млн рублей, увеличившись за год на 59%.

При подготовке материала URA.RU направило запрос на челябинский завод. К моменту публикации комментариев не поступило.

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Завод «Knauf Цемент Челябинск» перейдет в руки менеджеров. Собственники крупнейшего в мире производителя стройматериалов приняли решение о передаче предприятий холдинга в России руководству заводов. «Германская компания Knauf, крупнейший в мире производитель стройматериалов, собирается передать российский бизнес местному менеджменту. Об этом говорится в пресс-релизе фирмы», — сообщил ТАСС. По данным немецкого Mercur, передан будет весь комплекс: добыча сырья, производство и дистрибуция. Такая мера, уверены в руководстве холдинга, позволит сохранить более чем четыре тысячи рабочих мест. В Челябинске у компании имеется завод «Knauf Цемент Челябинск», на котором, по данным СБИС, трудится 321 сотрудник. Первая отчетность представлена за 2015 год. Начиная с 2016 года экономические показатели растут. По итогам 2023 года чистая прибыль составила 531,2 млн рублей, увеличившись за год на 59%. При подготовке материала URA.RU направило запрос на челябинский завод. К моменту публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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