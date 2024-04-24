Челябинцам рассказали про особенности уральской кухни. Видео

Шеф-повар Мирошников: гастрономическим брендом Урала стала шаньга

24 апреля 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Бренд-шеф Мирошников назвал шаньгу уральским гастрономическим брендом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Культурный код уральской кухни заключается в консервированных продуктах, пирожках, шаньгах и пельменях с рыбой. Таким мнением 24 апреля поделился свердловский бренд-шеф Сергей Мирошников на Российской креативной неделе в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. «Уральская кухня включает в себя традицию сохранения продуктов, поэтому используются квашение, мочение и сушка. Зимой едят сытные пирожки, а в весенне-летний сезон свежие грибы и ягоды выходят на передний план. Без клише не обходится ни одна региональная кухня, если в Сибири это пельмени, то на Урале пельмени с форелью. Говоря про Урал — мы также оставляем шаньгу за собой», — сообщил Сергей Мирошников. Шаньгу Мирошников также назвал гастрономическим брендом Урала. Она есть в 17 ресторанах, а в ресторане у Мирошникова шаньга представлена с копченой свиной щекой и запивкой, настоянной на хрене. Сергей Мирошников уточняет, что фестиваль Аутентичной Уральской кухни проводится уже 4 года. Однако он сообщил, что поварам нужно учится готовить местные блюда, так как в регионах этого еще не умеют. Причиной этого он назвал навыки шеф-поваров, которые взращивались долгие годы только на иностранной кухне. Еще один спикер дискуссии бренд-шеф «Фортепьяно» из Челябинска Евгений Михайлов рассказал, что некоторые блюда уральской кухни пришли от кочевников, одним из таких стал рыбник. Исконно челябинским блюдом он назвал коврижку. Также Михайлов заявил о создании меню для ресторации, которое идентифицирует гастрономию Челябинска. Российская креативная неделя пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. В первый день фестиваля бренд-шеф рюмочной «Фортепьяно» Евгений Михайлов рассказал, что спрос на блюда уральской кухни вырос в 80 раз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Культурный код уральской кухни заключается в консервированных продуктах, пирожках, шаньгах и пельменях с рыбой. Таким мнением 24 апреля поделился свердловский бренд-шеф Сергей Мирошников на Российской креативной неделе в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. «Уральская кухня включает в себя традицию сохранения продуктов, поэтому используются квашение, мочение и сушка. Зимой едят сытные пирожки, а в весенне-летний сезон свежие грибы и ягоды выходят на передний план. Без клише не обходится ни одна региональная кухня, если в Сибири это пельмени, то на Урале пельмени с форелью. Говоря про Урал — мы также оставляем шаньгу за собой», — сообщил Сергей Мирошников. Шаньгу Мирошников также назвал гастрономическим брендом Урала. Она есть в 17 ресторанах, а в ресторане у Мирошникова шаньга представлена с копченой свиной щекой и запивкой, настоянной на хрене. Сергей Мирошников уточняет, что фестиваль Аутентичной Уральской кухни проводится уже 4 года. Однако он сообщил, что поварам нужно учится готовить местные блюда, так как в регионах этого еще не умеют. Причиной этого он назвал навыки шеф-поваров, которые взращивались долгие годы только на иностранной кухне. Еще один спикер дискуссии бренд-шеф «Фортепьяно» из Челябинска Евгений Михайлов рассказал, что некоторые блюда уральской кухни пришли от кочевников, одним из таких стал рыбник. Исконно челябинским блюдом он назвал коврижку. Также Михайлов заявил о создании меню для ресторации, которое идентифицирует гастрономию Челябинска. Российская креативная неделя пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. В первый день фестиваля бренд-шеф рюмочной «Фортепьяно» Евгений Михайлов рассказал, что спрос на блюда уральской кухни вырос в 80 раз.