Культурный код уральской кухни заключается в консервированных продуктах, пирожках, шаньгах и пельменях с рыбой. Таким мнением 24 апреля поделился свердловский бренд-шеф Сергей Мирошников на Российской креативной неделе в Челябинске, передает корреспондент URA.RU.
«Уральская кухня включает в себя традицию сохранения продуктов, поэтому используются квашение, мочение и сушка. Зимой едят сытные пирожки, а в весенне-летний сезон свежие грибы и ягоды выходят на передний план. Без клише не обходится ни одна региональная кухня, если в Сибири это пельмени, то на Урале пельмени с форелью. Говоря про Урал — мы также оставляем шаньгу за собой», — сообщил Сергей Мирошников.
Шаньгу Мирошников также назвал гастрономическим брендом Урала. Она есть в 17 ресторанах, а в ресторане у Мирошникова шаньга представлена с копченой свиной щекой и запивкой, настоянной на хрене.
Сергей Мирошников уточняет, что фестиваль Аутентичной Уральской кухни проводится уже 4 года. Однако он сообщил, что поварам нужно учится готовить местные блюда, так как в регионах этого еще не умеют. Причиной этого он назвал навыки шеф-поваров, которые взращивались долгие годы только на иностранной кухне.
Еще один спикер дискуссии бренд-шеф «Фортепьяно» из Челябинска Евгений Михайлов рассказал, что некоторые блюда уральской кухни пришли от кочевников, одним из таких стал рыбник. Исконно челябинским блюдом он назвал коврижку. Также Михайлов заявил о создании меню для ресторации, которое идентифицирует гастрономию Челябинска.
Российская креативная неделя пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. В первый день фестиваля бренд-шеф рюмочной «Фортепьяно» Евгений Михайлов рассказал, что спрос на блюда уральской кухни вырос в 80 раз.
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