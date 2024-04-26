Челябинец пытался поджечь собутыльницу

27 апреля 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске местный житель в ходе распития спиртных напитков попытался поджечь собутыльницу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону, его оперативно задержали. «Женщина рассказала прибывшим на вызов росгвардейцам, что распивала спиртные напитки со своим знакомым в его квартире. В какой-то момент между ними произошла словесная ссора, из-за которой тот облил ее керосином и попытался поджечь», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. Там отметили, что мужчина был задержан. При установлении его личности выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске местный житель в ходе распития спиртных напитков попытался поджечь собутыльницу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону, его оперативно задержали. «Женщина рассказала прибывшим на вызов росгвардейцам, что распивала спиртные напитки со своим знакомым в его квартире. В какой-то момент между ними произошла словесная ссора, из-за которой тот облил ее керосином и попытался поджечь», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. Там отметили, что мужчина был задержан. При установлении его личности выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.