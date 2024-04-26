26 апреля 2024

Челябинец пытался поджечь собутыльницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, росгвардия
Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину Фото:

В Челябинске местный житель в ходе распития спиртных напитков попытался поджечь собутыльницу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону, его оперативно задержали.

«Женщина рассказала прибывшим на вызов росгвардейцам, что распивала спиртные напитки со своим знакомым в его квартире. В какой-то момент между ними произошла словесная ссора, из-за которой тот облил ее керосином и попытался поджечь», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.

Там отметили, что мужчина был задержан. При установлении его личности выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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В Челябинске местный житель в ходе распития спиртных напитков попытался поджечь собутыльницу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону, его оперативно задержали. «Женщина рассказала прибывшим на вызов росгвардейцам, что распивала спиртные напитки со своим знакомым в его квартире. В какой-то момент между ними произошла словесная ссора, из-за которой тот облил ее керосином и попытался поджечь», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. Там отметили, что мужчина был задержан. При установлении его личности выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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