В челябинском селе дефицит водителей привел к срыву графика школьных автобусов

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Клипарт. Магнитогорск, школьный автобус, автопарк, автобус, дети, желтый автобус
Школьные автобусы перестали ходить по графику Фото:

В Еманжелинском районе Челябинской области из-за увольнения водителей школьных автобусов нарушается график подвоза детей из школы. Об этом сообщила URA.RU мама двух детей-инвалидов. В пресс-службе регионального минобразования рассказали, что проблема решается.

«В управлении образования администрации Еманжелинского муниципального района перевозки осуществляли семь водителей. Из-за увольнения двух водителей на подвозе обучающихся задействовано пять автобусов. Исходя из сложившихся обстоятельств, „Газель“, закрепленная за данным маршрутом, привлекается для подвоза обучающихся других образовательных организаций», — уточнили URA.RU в пресс-службе минобразования региона.

Мама детей-инвалидов рассказала URA.RU, что школьный автобус увозит детей к началу занятий, а вот обратно часто задерживается. Кроме того, водитель начал завозить детей в другие поселки, поэтому домой ученики попадают гораздо позже обычного, зачастую после 16:00.

В министерстве отметили, что речь идет о подвозе восьми учащихся со станции Таянды до школы №4 и ее филиала. Для решения проблемы минобр выдало школам рекомендации разработать гибкие графики и расписание уроков для обучающихся на подвозе. По данным министерства, сейчас ситуация с поиском водителей решается и держится на контроле.

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В Еманжелинском районе Челябинской области из-за увольнения водителей школьных автобусов нарушается график подвоза детей из школы. Об этом сообщила URA.RU мама двух детей-инвалидов. В пресс-службе регионального минобразования рассказали, что проблема решается. «В управлении образования администрации Еманжелинского муниципального района перевозки осуществляли семь водителей. Из-за увольнения двух водителей на подвозе обучающихся задействовано пять автобусов. Исходя из сложившихся обстоятельств, „Газель“, закрепленная за данным маршрутом, привлекается для подвоза обучающихся других образовательных организаций», — уточнили URA.RU в пресс-службе минобразования региона. Мама детей-инвалидов рассказала URA.RU, что школьный автобус увозит детей к началу занятий, а вот обратно часто задерживается. Кроме того, водитель начал завозить детей в другие поселки, поэтому домой ученики попадают гораздо позже обычного, зачастую после 16:00. В министерстве отметили, что речь идет о подвозе восьми учащихся со станции Таянды до школы №4 и ее филиала. Для решения проблемы минобр выдало школам рекомендации разработать гибкие графики и расписание уроков для обучающихся на подвозе. По данным министерства, сейчас ситуация с поиском водителей решается и держится на контроле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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