В челябинском селе дефицит водителей привел к срыву графика школьных автобусов

Школьные автобусы перестали ходить по графику Фото: Илья Московец © URA.RU

В Еманжелинском районе Челябинской области из-за увольнения водителей школьных автобусов нарушается график подвоза детей из школы. Об этом сообщила URA.RU мама двух детей-инвалидов. В пресс-службе регионального минобразования рассказали, что проблема решается.

«В управлении образования администрации Еманжелинского муниципального района перевозки осуществляли семь водителей. Из-за увольнения двух водителей на подвозе обучающихся задействовано пять автобусов. Исходя из сложившихся обстоятельств, „Газель“, закрепленная за данным маршрутом, привлекается для подвоза обучающихся других образовательных организаций», — уточнили URA.RU в пресс-службе минобразования региона.

Мама детей-инвалидов рассказала URA.RU, что школьный автобус увозит детей к началу занятий, а вот обратно часто задерживается. Кроме того, водитель начал завозить детей в другие поселки, поэтому домой ученики попадают гораздо позже обычного, зачастую после 16:00.

В министерстве отметили, что речь идет о подвозе восьми учащихся со станции Таянды до школы №4 и ее филиала. Для решения проблемы минобр выдало школам рекомендации разработать гибкие графики и расписание уроков для обучающихся на подвозе. По данным министерства, сейчас ситуация с поиском водителей решается и держится на контроле.