Пушков назвал отличительные черты начавшейся «ледяной войны»

Пушков: США объявили России «ледяную войну»

29 апреля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Даже после завершения СВО «ледяная война» против России продолжится, заявил Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сенатор Алексей Пушков описал «ледяную войну», которую России объявили США. Он отметил, что она представляет собой форму косвенной конфронтации с применением передового оружия, экономических санкций, финансовых механизмов, транспортной блокады и информационной борьбы. «США нацелились, но долгосрочную „ледяную войну“. Ее главная отличие от войны „холодной“ — ведение опосредованной войны против противника в лице России с кумулятивным использованием новейших конвенциональных вооружений», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что в данной войне также используются жесткие экономические санкций, финансовые механизмы, транспортные блокады и информационная борьба. По словам Пушкова, отказ США от существенных политических контактов, которые не прерывались даже в период напряженности и кризисов, является еще одной характерной особенностью новой «ледяной войны». Сенатор отмечает, что миллиардер Илон Маск прав, подчеркивая, что с учетом накопленной мощи США и потенциала России такое противостояние может затянуться на десятилетия. Даже если военные действия на Украине прекратятся, «ледяная война» против России продолжится, заключил Пушков. США не отправят сухопутные войска на Украину из-за опасений возможного начала прямого конфликта с Россией, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Также некоторые члены Конгресса США опасаются, что присоединение Украины к НАТО может привести к прямому военному противостоянию с Москвой, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор Алексей Пушков описал «ледяную войну», которую России объявили США. Он отметил, что она представляет собой форму косвенной конфронтации с применением передового оружия, экономических санкций, финансовых механизмов, транспортной блокады и информационной борьбы. «США нацелились, но долгосрочную „ледяную войну“. Ее главная отличие от войны „холодной“ — ведение опосредованной войны против противника в лице России с кумулятивным использованием новейших конвенциональных вооружений», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что в данной войне также используются жесткие экономические санкций, финансовые механизмы, транспортные блокады и информационная борьба. По словам Пушкова, отказ США от существенных политических контактов, которые не прерывались даже в период напряженности и кризисов, является еще одной характерной особенностью новой «ледяной войны». Сенатор отмечает, что миллиардер Илон Маск прав, подчеркивая, что с учетом накопленной мощи США и потенциала России такое противостояние может затянуться на десятилетия. Даже если военные действия на Украине прекратятся, «ледяная война» против России продолжится, заключил Пушков. США не отправят сухопутные войска на Украину из-за опасений возможного начала прямого конфликта с Россией, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Также некоторые члены Конгресса США опасаются, что присоединение Украины к НАТО может привести к прямому военному противостоянию с Москвой, передает Life.