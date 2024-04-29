Пушков назвал отличительные черты начавшейся «ледяной войны»

Пушков: США объявили России «ледяную войну»
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Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Даже после завершения СВО «ледяная война» против России продолжится, заявил Алексей Пушков Фото:

Сенатор Алексей Пушков описал «ледяную войну», которую России объявили США. Он отметил, что она представляет собой форму косвенной конфронтации с применением передового оружия, экономических санкций, финансовых механизмов, транспортной блокады и информационной борьбы.

«США нацелились, но долгосрочную „ледяную войну“. Ее главная отличие от войны „холодной“ — ведение опосредованной войны против противника в лице России с кумулятивным использованием новейших конвенциональных вооружений», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что в данной войне также используются жесткие экономические санкций, финансовые механизмы, транспортные блокады и информационная борьба.

По словам Пушкова, отказ США от существенных политических контактов, которые не прерывались даже в период напряженности и кризисов, является еще одной характерной особенностью новой «ледяной войны». Сенатор отмечает, что миллиардер Илон Маск прав, подчеркивая, что с учетом накопленной мощи США и потенциала России такое противостояние может затянуться на десятилетия. Даже если военные действия на Украине прекратятся, «ледяная война» против России продолжится, заключил Пушков.

США не отправят сухопутные войска на Украину из-за опасений возможного начала прямого конфликта с Россией, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Также некоторые члены Конгресса США опасаются, что присоединение Украины к НАТО может привести к прямому военному противостоянию с Москвой, передает Life.

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Сенатор Алексей Пушков описал «ледяную войну», которую России объявили США. Он отметил, что она представляет собой форму косвенной конфронтации с применением передового оружия, экономических санкций, финансовых механизмов, транспортной блокады и информационной борьбы. «США нацелились, но долгосрочную „ледяную войну“. Ее главная отличие от войны „холодной“ — ведение опосредованной войны против противника в лице России с кумулятивным использованием новейших конвенциональных вооружений», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что в данной войне также используются жесткие экономические санкций, финансовые механизмы, транспортные блокады и информационная борьба. По словам Пушкова, отказ США от существенных политических контактов, которые не прерывались даже в период напряженности и кризисов, является еще одной характерной особенностью новой «ледяной войны». Сенатор отмечает, что миллиардер Илон Маск прав, подчеркивая, что с учетом накопленной мощи США и потенциала России такое противостояние может затянуться на десятилетия. Даже если военные действия на Украине прекратятся, «ледяная война» против России продолжится, заключил Пушков. США не отправят сухопутные войска на Украину из-за опасений возможного начала прямого конфликта с Россией, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Также некоторые члены Конгресса США опасаются, что присоединение Украины к НАТО может привести к прямому военному противостоянию с Москвой, передает Life.
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Ссылки по теме
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