В США объяснили, зачем Запад давит на Киев в конфликте с РФ

FT: Запад давит на Киев в конфликте с РФ, чтобы оправдать новое выделение помощи

27 апреля 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

США хотят оправдать выделение помощи Украине путем побед ВСУ на фронте Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад будет давить на Киев и требовать военных успехов на фронте, так как достижения ВСУ в конфликте смогут оправдать решение президента США Джо Байдена о выделении помощи Украине перед президентскими выборами в США. Об этом говорится в материале газет в газеты Financial Times. «Киев может столкнуться с давлением, чтобы он показал военные успехи ко времени выборов в ноябре в США, чтобы оправдать оказание помощи», — заявлено в материале британского издания . Там же отметили, что новая помощь США Украине вряд ли сможет помочь стране противостоять наступлению российских войск на фронте. Автор статьи Лоуренс Фридман также заявил, что украинским войскам нужно время, чтобы оправиться от сложного для них начала 2024 года. По его мнению, Киеву стоило бы бережней распределять ресурсы, которые поставляют в рамках новой помощи. Ранее президент США Джо Байден подписал закон о выделении Киеву средств в размере 61 миллиарда долларов. Ресурсы на это пойдут из конфискованных страной российских активов. Как отметил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев, США развязали против России гибридную, правовую и судебную войны, чтобы обокрасть страну. В качестве ответа он предложил изымать деньги у иностранцев из недружественных государств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад будет давить на Киев и требовать военных успехов на фронте, так как достижения ВСУ в конфликте смогут оправдать решение президента США Джо Байдена о выделении помощи Украине перед президентскими выборами в США. Об этом говорится в материале газет в газеты Financial Times. «Киев может столкнуться с давлением, чтобы он показал военные успехи ко времени выборов в ноябре в США, чтобы оправдать оказание помощи», — заявлено в материале британского издания. Там же отметили, что новая помощь США Украине вряд ли сможет помочь стране противостоять наступлению российских войск на фронте. Автор статьи Лоуренс Фридман также заявил, что украинским войскам нужно время, чтобы оправиться от сложного для них начала 2024 года. По его мнению, Киеву стоило бы бережней распределять ресурсы, которые поставляют в рамках новой помощи. Ранее президент США Джо Байден подписал закон о выделении Киеву средств в размере 61 миллиарда долларов. Ресурсы на это пойдут из конфискованных страной российских активов. Как отметил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев, США развязали против России гибридную, правовую и судебную войны, чтобы обокрасть страну. В качестве ответа он предложил изымать деньги у иностранцев из недружественных государств.