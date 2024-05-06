RT: ФБК* планирует лоббировать в Европе создание «паспорта хорошего русского»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес
Владимир Милов** будет лоббировать в Европе введение «паспорта хорошего русского» Фото:

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК — Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) планирует лоббировать создание «паспорта хорошего русского» в Европе. Бывший сотрудник ФБК Владимир Милов (признан иностранным агентом в РФ) и соратница Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом в РФ) Наталия Арно намерены активно выступать в Европарламенте за принятие мер против «вредоносного воздействия России».

«Милов и Арно будут лоббировать в Европарламенте меры против „вредоносного влияния России“. Фонд Free Russia Foundation (FRF — организация признана нежелательной в РФ), который возглавляет Арно, будет продвигать внедрение специальных паспортов для россиян, не поддерживающих СВО», — сообщает RT, ссылаясь на данные фонда FRF. Там добавили, что они также будут заниматься поиском новых объектов для введения санкций и пресечения способов их обхода.

Этот подход, основанный на разделении россиян на «хороших» и «плохих», вызывает у экспертов, опрошенных RT, ассоциации с практиками нацистского режима, когда людей оценивали по антропометрическим данным. Сейчас же пытаются классифицировать граждан по политическим взглядам, заключили в материале.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее выразила возмущение по поводу предложения ввести «паспорта хорошего русского» для оппозиционно настроенных россиян. Она сравнила получение такого паспорта с изменой Родине.

*ФБК — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России

** Владимир Милов внесен в реестр СМИ-иноагентов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК — Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) планирует лоббировать создание «паспорта хорошего русского» в Европе. Бывший сотрудник ФБК Владимир Милов (признан иностранным агентом в РФ) и соратница Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом в РФ) Наталия Арно намерены активно выступать в Европарламенте за принятие мер против «вредоносного воздействия России». «Милов и Арно будут лоббировать в Европарламенте меры против „вредоносного влияния России“. Фонд Free Russia Foundation (FRF — организация признана нежелательной в РФ), который возглавляет Арно, будет продвигать внедрение специальных паспортов для россиян, не поддерживающих СВО», — сообщает RT, ссылаясь на данные фонда FRF. Там добавили, что они также будут заниматься поиском новых объектов для введения санкций и пресечения способов их обхода. Этот подход, основанный на разделении россиян на «хороших» и «плохих», вызывает у экспертов, опрошенных RT, ассоциации с практиками нацистского режима, когда людей оценивали по антропометрическим данным. Сейчас же пытаются классифицировать граждан по политическим взглядам, заключили в материале. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее выразила возмущение по поводу предложения ввести «паспорта хорошего русского» для оппозиционно настроенных россиян. Она сравнила получение такого паспорта с изменой Родине. *ФБК — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России ** Владимир Милов внесен в реестр СМИ-иноагентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...