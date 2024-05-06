RT: ФБК* планирует лоббировать в Европе создание «паспорта хорошего русского»

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК — Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) планирует лоббировать создание «паспорта хорошего русского» в Европе. Бывший сотрудник ФБК Владимир Милов (признан иностранным агентом в РФ) и соратница Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом в РФ) Наталия Арно намерены активно выступать в Европарламенте за принятие мер против «вредоносного воздействия России».
«Милов и Арно будут лоббировать в Европарламенте меры против „вредоносного влияния России“. Фонд Free Russia Foundation (FRF — организация признана нежелательной в РФ), который возглавляет Арно, будет продвигать внедрение специальных паспортов для россиян, не поддерживающих СВО», — сообщает RT, ссылаясь на данные фонда FRF. Там добавили, что они также будут заниматься поиском новых объектов для введения санкций и пресечения способов их обхода.
Этот подход, основанный на разделении россиян на «хороших» и «плохих», вызывает у экспертов, опрошенных RT, ассоциации с практиками нацистского режима, когда людей оценивали по антропометрическим данным. Сейчас же пытаются классифицировать граждан по политическим взглядам, заключили в материале.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее выразила возмущение по поводу предложения ввести «паспорта хорошего русского» для оппозиционно настроенных россиян. Она сравнила получение такого паспорта с изменой Родине.
*ФБК — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России
** Владимир Милов внесен в реестр СМИ-иноагентов.
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