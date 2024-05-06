RT: ФБК* планирует лоббировать в Европе создание «паспорта хорошего русского»

06 мая 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Владимир Милов** будет лоббировать в Европе введение «паспорта хорошего русского» Фото: Роман Наумов © URA.RU Фонд борьбы с коррупцией (ФБК — Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) планирует лоббировать создание «паспорта хорошего русского» в Европе. Бывший сотрудник ФБК Владимир Милов (признан иностранным агентом в РФ) и соратница Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом в РФ) Наталия Арно намерены активно выступать в Европарламенте за принятие мер против «вредоносного воздействия России». «Милов и Арно будут лоббировать в Европарламенте меры против „вредоносного влияния России“. Фонд Free Russia Foundation (FRF — организация признана нежелательной в РФ), который возглавляет Арно, будет продвигать внедрение специальных паспортов для россиян, не поддерживающих СВО», — сообщает RT, ссылаясь на данные фонда FRF. Там добавили, что они также будут заниматься поиском новых объектов для введения санкций и пресечения способов их обхода. Этот подход, основанный на разделении россиян на «хороших» и «плохих», вызывает у экспертов, опрошенных RT, ассоциации с практиками нацистского режима, когда людей оценивали по антропометрическим данным. Сейчас же пытаются классифицировать граждан по политическим взглядам, заключили в материале. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее выразила возмущение по поводу предложения ввести «паспорта хорошего русского» для оппозиционно настроенных россиян. Она сравнила получение такого паспорта с изменой Родине. *ФБК — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России ** Владимир Милов внесен в реестр СМИ-иноагентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК — Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) планирует лоббировать создание «паспорта хорошего русского» в Европе. Бывший сотрудник ФБК Владимир Милов (признан иностранным агентом в РФ) и соратница Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом в РФ) Наталия Арно намерены активно выступать в Европарламенте за принятие мер против «вредоносного воздействия России». «Милов и Арно будут лоббировать в Европарламенте меры против „вредоносного влияния России“. Фонд Free Russia Foundation (FRF — организация признана нежелательной в РФ), который возглавляет Арно, будет продвигать внедрение специальных паспортов для россиян, не поддерживающих СВО», — сообщает RT, ссылаясь на данные фонда FRF. Там добавили, что они также будут заниматься поиском новых объектов для введения санкций и пресечения способов их обхода. Этот подход, основанный на разделении россиян на «хороших» и «плохих», вызывает у экспертов, опрошенных RT, ассоциации с практиками нацистского режима, когда людей оценивали по антропометрическим данным. Сейчас же пытаются классифицировать граждан по политическим взглядам, заключили в материале. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее выразила возмущение по поводу предложения ввести «паспорта хорошего русского» для оппозиционно настроенных россиян. Она сравнила получение такого паспорта с изменой Родине. *ФБК — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России ** Владимир Милов внесен в реестр СМИ-иноагентов.