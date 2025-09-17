Центр по спасению наследия РФ отправил на СВО сотни тонн помощи

С начала спецоперации на Украине Центр «Наследие» поставил более 800 тонн гуманитарной помощи. С первых дней работы организация взяла на себя задачу системной поддержки населения. Об этом сообщается в пресс-релизе Центра.
«На сегодняшний день Центр „Наследие“ уже передал более 800 тонн гуманитарной помощи», — говорится в сообщении. В числе последних поставок — 2160 бутылок питьевой негазированной воды. В рамках поддержки защитников Донбасса центр совместно с партнерами также передал бойцам ВС РФ автомобиль УАЗ «Патриот». Новое транспортное средство существенно повышает мобильность подразделений, позволяя оперативно решать задачи по эвакуации, доставке грузов и выполнению боевых задач.
Инициатором создания центра выступил Андрей Спиридонов, удостоенный звания почетного работника воспитания и просвещения РФ. В рамках благотворительной программы «Наследие Донбасса» осуществляется доставка гуманитарной помощи в регион. Программа ориентирована на предоставление самого необходимого: продуктов питания, медикаментов, одежды, а также другого имущества, востребованного в зоне конфликта. Все ресурсы, передаваемые нуждающимся, Центр получает в виде пожертвований. Доставка осуществляется как силами самого «Наследия», так и через разветвленную сеть партнерских некоммерческих организаций, действующих непосредственно на территории Донбасса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.