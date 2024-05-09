09 мая 2024

Мэрия Перми выделит на вывоз электровелосипедов до штрафстоянки 368 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Whoosh велосипеды на улицах города. Пермь, тротуар, парковка, улица, электровелосипед, Whoosh, велосипеды, велошеринг
Власти потратят бюджетные средства на освобождение города от «бесконтрольных средств передвижения» Фото:

На эвакуацию брошенных электровелосипедов администрация Перми планирует потратить 368 000 рублей. Соответствующее постановление с подписью мэра Эдуарда Соснина опубликовано на сайте ведомства.

«В Перми к принудительной эвакуации на штрафные стоянки подлежат все бесконтрольные средства передвижения (БСП), к которым относятся велосипеды, скутеры, мопеды, иные аналогичные средства, в том числе предоставляемые юрлицами и частными предпринимателями для целей шеринга. Устанавливается размер платы за перемещение одного БСП в сумме 1,5 тысячи рублей. Плата за хранение одного средства — 100 рублей в день», — указано в пояснительной записке. Реализацию затрат оценили в 368 000 рублей.

В конце апреля представители Whoosh запустили сервис по аренде электровелосипедов. Это решение было принято после того, как власти запретили парковать электросамокаты практически на всей территории города, а затем приступили к их эвакуации. В компании посчитали действия мэрии незаконными и обратились в прокуратуру. Сейчас за каждый эвакуированный электровелосипед сервису придется платить 1,5 тысячи рублей.

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На эвакуацию брошенных электровелосипедов администрация Перми планирует потратить 368 000 рублей. Соответствующее постановление с подписью мэра Эдуарда Соснина опубликовано на сайте ведомства. «В Перми к принудительной эвакуации на штрафные стоянки подлежат все бесконтрольные средства передвижения (БСП), к которым относятся велосипеды, скутеры, мопеды, иные аналогичные средства, в том числе предоставляемые юрлицами и частными предпринимателями для целей шеринга. Устанавливается размер платы за перемещение одного БСП в сумме 1,5 тысячи рублей. Плата за хранение одного средства — 100 рублей в день», — указано в пояснительной записке. Реализацию затрат оценили в 368 000 рублей. В конце апреля представители Whoosh запустили сервис по аренде электровелосипедов. Это решение было принято после того, как власти запретили парковать электросамокаты практически на всей территории города, а затем приступили к их эвакуации. В компании посчитали действия мэрии незаконными и обратились в прокуратуру. Сейчас за каждый эвакуированный электровелосипед сервису придется платить 1,5 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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