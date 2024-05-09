Мэрия Перми выделит на вывоз электровелосипедов до штрафстоянки 368 тысяч рублей

На эвакуацию брошенных электровелосипедов администрация Перми планирует потратить 368 000 рублей. Соответствующее постановление с подписью мэра Эдуарда Соснина опубликовано на сайте ведомства.
«В Перми к принудительной эвакуации на штрафные стоянки подлежат все бесконтрольные средства передвижения (БСП), к которым относятся велосипеды, скутеры, мопеды, иные аналогичные средства, в том числе предоставляемые юрлицами и частными предпринимателями для целей шеринга. Устанавливается размер платы за перемещение одного БСП в сумме 1,5 тысячи рублей. Плата за хранение одного средства — 100 рублей в день», — указано в пояснительной записке. Реализацию затрат оценили в 368 000 рублей.
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На эвакуацию брошенных электровелосипедов администрация Перми планирует потратить 368 000 рублей. Соответствующее постановление с подписью мэра Эдуарда Соснина опубликовано на сайте ведомства. «В Перми к принудительной эвакуации на штрафные стоянки подлежат все бесконтрольные средства передвижения (БСП), к которым относятся велосипеды, скутеры, мопеды, иные аналогичные средства, в том числе предоставляемые юрлицами и частными предпринимателями для целей шеринга. Устанавливается размер платы за перемещение одного БСП в сумме 1,5 тысячи рублей. Плата за хранение одного средства — 100 рублей в день», — указано в пояснительной записке. Реализацию затрат оценили в 368 000 рублей. В конце апреля представители Whoosh запустили сервис по аренде электровелосипедов. Это решение было принято после того, как власти запретили парковать электросамокаты практически на всей территории города, а затем приступили к их эвакуации. В компании посчитали действия мэрии незаконными и обратились в прокуратуру. Сейчас за каждый эвакуированный электровелосипед сервису придется платить 1,5 тысячи рублей.