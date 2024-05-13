13 мая 2024

Оператор «Северных потоков» объяснил, почему хочет от страховщиков 400 млн евро

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
На каждой поврежденной нитке газопровода произошло по два страховых случая Фото:

Компания Nord Stream, которая является оператором газопровода «Северный поток» потребовала от страховых Lloyd’s of London и Arch Insurance 400 миллионов евро. Такая сумма вышла из двух страховых случаев, которые произошли на каждой поврежденной нитке газопровода.

«Нитки вводились в эксплуатацию в разное время, поэтому каждая из них имела свой собственный лимит на страховое событие. … Лимит в 200 миллионов евро должен применяться к каждой нитке газопровода отдельно», — написано в заявлении Nord Stream, направленном в Высокий суда Лондона, рассказали «Ведомости».

Компания указала на то, что страховые полисы предусматривали риски повреждения газопровода в случае военных действий. Также они покрывали ущерб от действий любого правительственного органа или агентства.

Международные страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказывают компенсировать оператору «Северных потоков» Nord Stream AG повреждения газопроводов. Страховщики апеллируют к тому, что газопроводы были повреждены в результате военных действий.

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Компания Nord Stream, которая является оператором газопровода «Северный поток» потребовала от страховых Lloyd’s of London и Arch Insurance 400 миллионов евро. Такая сумма вышла из двух страховых случаев, которые произошли на каждой поврежденной нитке газопровода. «Нитки вводились в эксплуатацию в разное время, поэтому каждая из них имела свой собственный лимит на страховое событие. … Лимит в 200 миллионов евро должен применяться к каждой нитке газопровода отдельно», — написано в заявлении Nord Stream, направленном в Высокий суда Лондона, рассказали «Ведомости». Компания указала на то, что страховые полисы предусматривали риски повреждения газопровода в случае военных действий. Также они покрывали ущерб от действий любого правительственного органа или агентства. Международные страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказывают компенсировать оператору «Северных потоков» Nord Stream AG повреждения газопроводов. Страховщики апеллируют к тому, что газопроводы были повреждены в результате военных действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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