13 мая 2024
12 мая 2024

Жительница Сургута обвинила таксиста в вымогательстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзалы Москвы и уличная фотография. 10 апреля 2024. Москва, такси, транспортная безопасность
Обвинениями в сторону сургутского таксиста занялась полиция Фото:

Сургутянка пожаловалась на таксиста, который, по ее словам, вымогал у нее деньги и не выпускал из машины из-за того, что ребенка вырвало в салоне. Сам таксист Евгений Манилов утверждает, что подобного не было, а всю эту историю он узнал из новостей.

«Я служил в ВДВ. Мне вот это вот было бы стыдно. Тем более запирать, еще и с детьми. Да провались бы мне здесь на месте, если бы такое было», — рассказал Манилов Si.TV.

По заверениям сургутянки, мужчина в грубой форме требовал у нее 15 тысяч за химчистку и еще пять за простой. На любые альтернативы он, якобы, идти отказался, поэтому женщине пришлось отдать последние деньги, чтобы быстрее добраться до дома и помочь ребенку, которому становилось хуже.

Манилов же говорит, что все было совершенно иначе: во время поездки он успокаивал перепугавшуюся мать ребенка. По его словам, в конце она извинилась и предложила оплатить химчистку и компенсацию за доставленные неудобства, что в сумме составило 9,2 тысячи.

Сейчас этой историей заинтересовалась полиция. Они выясняют обстоятельства дела. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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Сургутянка пожаловалась на таксиста, который, по ее словам, вымогал у нее деньги и не выпускал из машины из-за того, что ребенка вырвало в салоне. Сам таксист Евгений Манилов утверждает, что подобного не было, а всю эту историю он узнал из новостей. «Я служил в ВДВ. Мне вот это вот было бы стыдно. Тем более запирать, еще и с детьми. Да провались бы мне здесь на месте, если бы такое было», — рассказал Манилов Si.TV. По заверениям сургутянки, мужчина в грубой форме требовал у нее 15 тысяч за химчистку и еще пять за простой. На любые альтернативы он, якобы, идти отказался, поэтому женщине пришлось отдать последние деньги, чтобы быстрее добраться до дома и помочь ребенку, которому становилось хуже. Манилов же говорит, что все было совершенно иначе: во время поездки он успокаивал перепугавшуюся мать ребенка. По его словам, в конце она извинилась и предложила оплатить химчистку и компенсацию за доставленные неудобства, что в сумме составило 9,2 тысячи. Сейчас этой историей заинтересовалась полиция. Они выясняют обстоятельства дела. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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