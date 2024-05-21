Очевидец раскрыл причины начала перестрелки в Москве

Перестрелка на юге Москвы на улице Медынской 21 мая началась после избиения двух мужчин. Об этом рассказал очевидец массовой драки со стрельбой.
«Это была даже не драка, а избиение двух мужчин. В потасовке участвовали около 15 человек», — рассказал житель Бирюлево Александр,
Парни по несколько человек стояли отдельно друг от друга, занимая всю площадь пешеходной зоны. На другой стороне стояли более молодые люди, которые вели себя агрессивно. Напротив находились три-четыре человека приезжих, они вели себя спокойно.
«Люди остановились и стали снимать. Я развернулся — драка уже началась», — сказал Александр. Били только двоих: одного четверо и другого трое. После раздались выстрелы и толпа разбежалась. Александр заметил пистолеты у двух участников драки. На месте убитых не было, никого не уносили, но, скорее всего, кто-то из участников получил ранение, предположил собеседник агентства.
Конфликт на Медынской улице в Москве произошел вечером 21 мая. В результате инцидента два человека получили ножевые ранения, сообщает пресс-служба МВД РФ. Оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания всех причастных к инциденту лиц продолжаются.
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