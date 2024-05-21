Очевидец раскрыл причины начала перестрелки в Москве

Перестрелка на юге Москвы началась после избиения двух мужчин

21 мая 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Очевидец заметил пистолет у двух участников драки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Перестрелка на юге Москвы на улице Медынской 21 мая началась после избиения двух мужчин. Об этом рассказал очевидец массовой драки со стрельбой. «Это была даже не драка, а избиение двух мужчин. В потасовке участвовали около 15 человек», — рассказал житель Бирюлево Александр, пишет telegram-канал «Газета.Ru». Парни по несколько человек стояли отдельно друг от друга, занимая всю площадь пешеходной зоны. На другой стороне стояли более молодые люди, которые вели себя агрессивно. Напротив находились три-четыре человека приезжих, они вели себя спокойно. «Люди остановились и стали снимать. Я развернулся — драка уже началась», — сказал Александр. Били только двоих: одного четверо и другого трое. После раздались выстрелы и толпа разбежалась. Александр заметил пистолеты у двух участников драки. На месте убитых не было, никого не уносили, но, скорее всего, кто-то из участников получил ранение, предположил собеседник агентства. Конфликт на Медынской улице в Москве произошел вечером 21 мая. В результате инцидента два человека получили ножевые ранения, сообщает пресс-служба МВД РФ. Оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания всех причастных к инциденту лиц продолжаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перестрелка на юге Москвы на улице Медынской 21 мая началась после избиения двух мужчин. Об этом рассказал очевидец массовой драки со стрельбой. «Это была даже не драка, а избиение двух мужчин. В потасовке участвовали около 15 человек», — рассказал житель Бирюлево Александр, пишет telegram-канал «Газета.Ru». Парни по несколько человек стояли отдельно друг от друга, занимая всю площадь пешеходной зоны. На другой стороне стояли более молодые люди, которые вели себя агрессивно. Напротив находились три-четыре человека приезжих, они вели себя спокойно. «Люди остановились и стали снимать. Я развернулся — драка уже началась», — сказал Александр. Били только двоих: одного четверо и другого трое. После раздались выстрелы и толпа разбежалась. Александр заметил пистолеты у двух участников драки. На месте убитых не было, никого не уносили, но, скорее всего, кто-то из участников получил ранение, предположил собеседник агентства. Конфликт на Медынской улице в Москве произошел вечером 21 мая. В результате инцидента два человека получили ножевые ранения, сообщает пресс-служба МВД РФ. Оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания всех причастных к инциденту лиц продолжаются.