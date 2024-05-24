В Перми благоустроят сквер у «Дома чекистов»

25 мая 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Сквер обновят в Перми на улице Сибирской (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На улице Сибирской в Перми у «Дома чекистов» появится комфортный для горожан сквер с зонами отдыха и медоносным газоном. Информация об этом опубликована на сайте мэрии. «В сквере около „Дома чекистов“ появится медоносный газон, новые многолетние цветущие кустарники и деревья. На месте некоторых лип, находящихся в аварийном состоянии, будут высажены лиственницы, клены, ясени и яблони. Все они будут приобретены в пермских питомниках», — говорится в сообщении представителей городской администрации. Планируется сделать сквер удобным для маломобильных горожан, людей с ограничениями по здоровью. Здесь будет открыт памятник участникам специальной военной операции, уточнили представители властей. Ранее мэрия Перми согласовала установку памятника героям СВО в сквере у «Дома чекистов». Расходы по изготовлению и установке памятника решено возложить на региональную общественную организацию «Комитет по поддержке ветеранов специальной военной операции Пермского края». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На улице Сибирской в Перми у «Дома чекистов» появится комфортный для горожан сквер с зонами отдыха и медоносным газоном. Информация об этом опубликована на сайте мэрии. «В сквере около „Дома чекистов“ появится медоносный газон, новые многолетние цветущие кустарники и деревья. На месте некоторых лип, находящихся в аварийном состоянии, будут высажены лиственницы, клены, ясени и яблони. Все они будут приобретены в пермских питомниках», — говорится в сообщении представителей городской администрации. Планируется сделать сквер удобным для маломобильных горожан, людей с ограничениями по здоровью. Здесь будет открыт памятник участникам специальной военной операции, уточнили представители властей. Ранее мэрия Перми согласовала установку памятника героям СВО в сквере у «Дома чекистов». Расходы по изготовлению и установке памятника решено возложить на региональную общественную организацию «Комитет по поддержке ветеранов специальной военной операции Пермского края».