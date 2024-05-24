24 мая 2024

В Перми благоустроят сквер у «Дома чекистов»

© Служба новостей «URA.RU»
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Октябрь в городе. Челябинск, сквер, девушка, скамейка, алое поле, парк, золотая осень
Сквер обновят в Перми на улице Сибирской (архивное фото) Фото:

На улице Сибирской в Перми у «Дома чекистов» появится комфортный для горожан сквер с зонами отдыха и медоносным газоном. Информация об этом опубликована на сайте мэрии.

«В сквере около „Дома чекистов“ появится медоносный газон, новые многолетние цветущие кустарники и деревья. На месте некоторых лип, находящихся в аварийном состоянии, будут высажены лиственницы, клены, ясени и яблони. Все они будут приобретены в пермских питомниках», — говорится в сообщении представителей городской администрации.

Планируется сделать сквер удобным для маломобильных горожан, людей с ограничениями по здоровью. Здесь будет открыт памятник участникам специальной военной операции, уточнили представители властей.

Ранее мэрия Перми согласовала установку памятника героям СВО в сквере у «Дома чекистов». Расходы по изготовлению и установке памятника решено возложить на региональную общественную организацию «Комитет по поддержке ветеранов специальной военной операции Пермского края».

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На улице Сибирской в Перми у «Дома чекистов» появится комфортный для горожан сквер с зонами отдыха и медоносным газоном. Информация об этом опубликована на сайте мэрии. «В сквере около „Дома чекистов“ появится медоносный газон, новые многолетние цветущие кустарники и деревья. На месте некоторых лип, находящихся в аварийном состоянии, будут высажены лиственницы, клены, ясени и яблони. Все они будут приобретены в пермских питомниках», — говорится в сообщении представителей городской администрации. Планируется сделать сквер удобным для маломобильных горожан, людей с ограничениями по здоровью. Здесь будет открыт памятник участникам специальной военной операции, уточнили представители властей. Ранее мэрия Перми согласовала установку памятника героям СВО в сквере у «Дома чекистов». Расходы по изготовлению и установке памятника решено возложить на региональную общественную организацию «Комитет по поддержке ветеранов специальной военной операции Пермского края».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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