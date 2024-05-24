В Миассе Челябинской области 25 мая на улице Маяковского водитель мотоцикла погиб при столкновении с «Камазом», а на проспекте Автозаводцев двигавшийся задним ходом погрузчик нанес смертельные травмы пешеходу. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД Челябинской области.
«Днем 25 мая на улице Маяковского водитель 1996 года рождения, управляя питбайком „Кайо“, столкнулся со встречным автомобилем „КамАЗ“. Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП. У мужчины не было прав на управление, защитная экипировка отсутствовала», — пояснили в региональной автоинспекции.
В ведомстве рассказали, что также в Миассе 25 мая 31-летний водитель фронтального погрузчиком при движении задним ходом на строительной площадке совершил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина 1968 года рождения скончался на месте происшествия. Ведется проверка.
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