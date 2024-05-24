В Миассе погрузчик раздавил пешехода, а мотоциклист протаранил «КамАЗ». Фото

25 мая 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

В Миассе 25 мая произошло два смертельных ДТП Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Миассе Челябинской области 25 мая на улице Маяковского водитель мотоцикла погиб при столкновении с «Камазом», а на проспекте Автозаводцев двигавшийся задним ходом погрузчик нанес смертельные травмы пешеходу. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД Челябинской области. «Днем 25 мая на улице Маяковского водитель 1996 года рождения, управляя питбайком „Кайо“, столкнулся со встречным автомобилем „КамАЗ“. Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП. У мужчины не было прав на управление, защитная экипировка отсутствовала», — пояснили в региональной автоинспекции. В ведомстве рассказали, что также в Миассе 25 мая 31-летний водитель фронтального погрузчиком при движении задним ходом на строительной площадке совершил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина 1968 года рождения скончался на месте происшествия. Ведется проверка. В Миассе водитель мотоцикла разбился при столкновении с грузовиком Фото ГИБДД Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области 25 мая на улице Маяковского водитель мотоцикла погиб при столкновении с «Камазом», а на проспекте Автозаводцев двигавшийся задним ходом погрузчик нанес смертельные травмы пешеходу. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД Челябинской области. «Днем 25 мая на улице Маяковского водитель 1996 года рождения, управляя питбайком „Кайо“, столкнулся со встречным автомобилем „КамАЗ“. Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП. У мужчины не было прав на управление, защитная экипировка отсутствовала», — пояснили в региональной автоинспекции. В ведомстве рассказали, что также в Миассе 25 мая 31-летний водитель фронтального погрузчиком при движении задним ходом на строительной площадке совершил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина 1968 года рождения скончался на месте происшествия. Ведется проверка.