24 мая 2024

В Миассе погрузчик раздавил пешехода, а мотоциклист протаранил «КамАЗ». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, авария, разбитый мотоцикл
В Миассе 25 мая произошло два смертельных ДТП Фото:

В Миассе Челябинской области 25 мая на улице Маяковского водитель мотоцикла погиб при столкновении с «Камазом», а на проспекте Автозаводцев двигавшийся задним ходом погрузчик нанес смертельные травмы пешеходу. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД Челябинской области.

«Днем 25 мая на улице Маяковского водитель 1996 года рождения, управляя питбайком „Кайо“, столкнулся со встречным автомобилем „КамАЗ“. Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП. У мужчины не было прав на управление, защитная экипировка отсутствовала», — пояснили в региональной автоинспекции.

В ведомстве рассказали, что также в Миассе 25 мая 31-летний водитель фронтального погрузчиком при движении задним ходом на строительной площадке совершил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина 1968 года рождения скончался на месте происшествия. Ведется проверка.

В Миассе водитель мотоцикла разбился при столкновении с грузовиком
В Миассе водитель мотоцикла разбился при столкновении с грузовиком

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе Челябинской области 25 мая на улице Маяковского водитель мотоцикла погиб при столкновении с «Камазом», а на проспекте Автозаводцев двигавшийся задним ходом погрузчик нанес смертельные травмы пешеходу. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД Челябинской области. «Днем 25 мая на улице Маяковского водитель 1996 года рождения, управляя питбайком „Кайо“, столкнулся со встречным автомобилем „КамАЗ“. Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП. У мужчины не было прав на управление, защитная экипировка отсутствовала», — пояснили в региональной автоинспекции. В ведомстве рассказали, что также в Миассе 25 мая 31-летний водитель фронтального погрузчиком при движении задним ходом на строительной площадке совершил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина 1968 года рождения скончался на месте происшествия. Ведется проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...