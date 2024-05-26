Челябинцы смогут чаще летать в Казань и в ЯНАО

Жители Челябинской области смогут чаще летать в Казань, Махачкалу и ЯНАО. Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Баландино», полетную программу пересмотрела компания Red Wings.
«Авиакомпания Ред Вингс возобновила рейсы в Новый Уренгой и Махачкалу. Полеты запланированы по вторникам», — рассказали в аэропорту.
Полетная программа апреля изменилась. Старое расписание действовало до 27 апреля. Теперь же улететь в столицу Дагестана можно в 22:00 по вторникам. В Новый Уреньгой можно отправляться также по вторникам. Время вылета — в 12 часов 40 минут. Об этом свидетельствует расписание аэропорта.
Также выросло количество полетов Red Wings в Казань. В пресс-службе аэропорта озвучили вторник (23:10), среду, (19:05) пятницу (14:00) и воскресенье (00:35).
О переходе на летнее расписание полетов в аэропорту объявили в апреле. Было отмечено, что на высокий сезон сохранятся традиционные востребованные направления и откроются южные.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!