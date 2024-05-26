26 мая 2024

Челябинцы смогут чаще летать в Казань и в ЯНАО

Red Wings возобновила рейсы из Челябинской области в ЯНАО и Махачкалу
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, взлет самолета
Летом самолеты из Челябинска будут летать чаще Фото:

Жители Челябинской области смогут чаще летать в Казань, Махачкалу и ЯНАО. Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Баландино», полетную программу пересмотрела компания Red Wings.

«Авиакомпания Ред Вингс возобновила рейсы в Новый Уренгой и Махачкалу. Полеты запланированы по вторникам», — рассказали в аэропорту.

Полетная программа апреля изменилась. Старое расписание действовало до 27 апреля. Теперь же улететь в столицу Дагестана можно в 22:00 по вторникам. В Новый Уреньгой можно отправляться также по вторникам. Время вылета — в 12 часов 40 минут. Об этом свидетельствует расписание аэропорта.

Также выросло количество полетов Red Wings в Казань. В пресс-службе аэропорта озвучили вторник (23:10), среду, (19:05) пятницу (14:00) и воскресенье (00:35).

О переходе на летнее расписание полетов в аэропорту объявили в апреле. Было отмечено, что на высокий сезон сохранятся традиционные востребованные направления и откроются южные.

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Жители Челябинской области смогут чаще летать в Казань, Махачкалу и ЯНАО. Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Баландино», полетную программу пересмотрела компания Red Wings. «Авиакомпания Ред Вингс возобновила рейсы в Новый Уренгой и Махачкалу. Полеты запланированы по вторникам», — рассказали в аэропорту. Полетная программа апреля изменилась. Старое расписание действовало до 27 апреля. Теперь же улететь в столицу Дагестана можно в 22:00 по вторникам. В Новый Уреньгой можно отправляться также по вторникам. Время вылета — в 12 часов 40 минут. Об этом свидетельствует расписание аэропорта. Также выросло количество полетов Red Wings в Казань. В пресс-службе аэропорта озвучили вторник (23:10), среду, (19:05) пятницу (14:00) и воскресенье (00:35). О переходе на летнее расписание полетов в аэропорту объявили в апреле. Было отмечено, что на высокий сезон сохранятся традиционные востребованные направления и откроются южные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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