Российские бойцы нашли тайник с Javelin в Авдеевке

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ВС РФ нашли схрон с ракетными боеприпасами Javelin Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы армии РФ обнаружили в Авдеевке схрон с ракетными комплексами Javelin, а также польские мины и гранатометные боеприпасы. О находке сообщили в Министерстве обороны России.

«Во время проведения инженерной разведки саперы обнаружили замаскированный в подвале частного дома тайник, в котором были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin», — передает заявление ведомства ТАСС.

Кроме того, в схроне нашли польские осколочные мины. Там же были немецкие боеприпасы для ручного гранатомета.

В середине мая сообщалось, что спецслужбы ДНР нашли в Авдеевке заминированные тайники с вооружением, оставленные украинкой армией перед отступлением. В них находили тротил, ручные гранаты и гранатометные выстрелы.

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Бойцы армии РФ обнаружили в Авдеевке схрон с ракетными комплексами Javelin, а также польские мины и гранатометные боеприпасы. О находке сообщили в Министерстве обороны России. «Во время проведения инженерной разведки саперы обнаружили замаскированный в подвале частного дома тайник, в котором были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin», — передает заявление ведомства ТАСС. Кроме того, в схроне нашли польские осколочные мины. Там же были немецкие боеприпасы для ручного гранатомета. В середине мая сообщалось, что спецслужбы ДНР нашли в Авдеевке заминированные тайники с вооружением, оставленные украинкой армией перед отступлением. В них находили тротил, ручные гранаты и гранатометные выстрелы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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