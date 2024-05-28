Армия и оружие Российские бойцы нашли тайник с Javelin в Авдеевке 28 мая 2024 в 08:57 Размер текста - 17 + ВС РФ нашли схрон с ракетными боеприпасами Javelin Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы армии РФ обнаружили в Авдеевке схрон с ракетными комплексами Javelin, а также польские мины и гранатометные боеприпасы. О находке сообщили в Министерстве обороны России. «Во время проведения инженерной разведки саперы обнаружили замаскированный в подвале частного дома тайник, в котором были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin», — передает заявление ведомства ТАСС. Кроме того, в схроне нашли польские осколочные мины. Там же были немецкие боеприпасы для ручного гранатомета. В середине мая сообщалось, что спецслужбы ДНР нашли в Авдеевке заминированные тайники с вооружением, оставленные украинкой армией перед отступлением. В них находили тротил, ручные гранаты и гранатометные выстрелы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бойцы армии РФ обнаружили в Авдеевке схрон с ракетными комплексами Javelin, а также польские мины и гранатометные боеприпасы. О находке сообщили в Министерстве обороны России. «Во время проведения инженерной разведки саперы обнаружили замаскированный в подвале частного дома тайник, в котором были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin», — передает заявление ведомства ТАСС. Кроме того, в схроне нашли польские осколочные мины. Там же были немецкие боеприпасы для ручного гранатомета. В середине мая сообщалось, что спецслужбы ДНР нашли в Авдеевке заминированные тайники с вооружением, оставленные украинкой армией перед отступлением. В них находили тротил, ручные гранаты и гранатометные выстрелы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям