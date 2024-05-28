Российские бойцы нашли тайник с Javelin в Авдеевке

Бойцы армии РФ обнаружили в Авдеевке схрон с ракетными комплексами Javelin, а также польские мины и гранатометные боеприпасы. О находке сообщили в Министерстве обороны России.
«Во время проведения инженерной разведки саперы обнаружили замаскированный в подвале частного дома тайник, в котором были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin», — передает заявление ведомства ТАСС.
Кроме того, в схроне нашли польские осколочные мины. Там же были немецкие боеприпасы для ручного гранатомета.
В середине мая сообщалось, что спецслужбы ДНР нашли в Авдеевке заминированные тайники с вооружением, оставленные украинкой армией перед отступлением. В них находили тротил, ручные гранаты и гранатометные выстрелы.
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