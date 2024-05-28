28 мая 2024

В Свердловской области выпадет мокрый снег с дождем

© Служба новостей «URA.RU»
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Дневная температура упадет до 7 градусов
Дневная температура упадет до 7 градусов Фото:

На западе Свердловской области 29 мая ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура в регионе будет держаться от 7 до 12 градусов, рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Осадки на фронте ожидаются южнее линии Нижний Тагил — Камышлов. Осадки умеренные, до 5 -10 миллиметров, вызваны они волной на фронте, которая смещается на восток со стороны Предуралья. По западу области дождь может сопровождаться мокрым снегом. Температура воздуха днем от 7 до 12 градусов», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Екатеринбурге дневная температура будет варьироваться от 9 до 11 градусов. День будет облачный, а также возможен дождь.

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На западе Свердловской области 29 мая ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура в регионе будет держаться от 7 до 12 градусов, рассказал синоптик Алексей Пулин. «Осадки на фронте ожидаются южнее линии Нижний Тагил — Камышлов. Осадки умеренные, до 5 -10 миллиметров, вызваны они волной на фронте, которая смещается на восток со стороны Предуралья. По западу области дождь может сопровождаться мокрым снегом. Температура воздуха днем от 7 до 12 градусов», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге дневная температура будет варьироваться от 9 до 11 градусов. День будет облачный, а также возможен дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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