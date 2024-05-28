В Свердловской области выпадет мокрый снег с дождем

На западе Свердловской области 29 мая ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура в регионе будет держаться от 7 до 12 градусов, рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Осадки на фронте ожидаются южнее линии Нижний Тагил — Камышлов. Осадки умеренные, до 5 -10 миллиметров, вызваны они волной на фронте, которая смещается на восток со стороны Предуралья. По западу области дождь может сопровождаться мокрым снегом. Температура воздуха днем от 7 до 12 градусов», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Екатеринбурге дневная температура будет варьироваться от 9 до 11 градусов. День будет облачный, а также возможен дождь.
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