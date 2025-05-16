Мединский ответил, почему РФ против прекращения огня для переговоров

Россия выступает против прекращения огня для начала переговоров по урегулированию конфликта, поскольку считает, что боевые действия и дипломатия могут идти параллельно. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.
«Война и переговоры ведутся одновременно», — привел в пример Мединский слова Наполеона в программе «60 минут», говоря о том, почему Россия против временного перемирия. Трансляция велась на телеканале «Россия 1». Он также привел в пример войну между США и Вьетнамом, которая продолжалась 15 лет, и на протяжении этого времени стороны ввели переговоры по ходу боевых действий. Мединский отметил, что те, кто говорят, что сначала должно идти перемирие, а потом переговоры, не знают истории.
Сегодня в Стамбуле завершились первые за три года переговоры России и Украины. Они длились почти два часа. По итогам встрече главы делегаций двух стран выступили с заявлениями перед прессой. Тогда Мединский заявил, что второй раунд переговоров состоится после обмена предложениями по прекращению огня. Однако конкретные сроки встреч и реализации договоренностей он не звал. Помимо этого, помощник президента РФ также анонсировал рекордный обмен пленными по схеме «100- на 1000». Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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