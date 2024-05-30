Мосбиржа исключила акции Челябинского металлургического комбината из индекса

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Акции ЧМК исключили из расчета биржевого индекса Фото:

Московская биржа 30 мая исключила из индекса акций широкого рынка бумаги Челябинского металлургического комбината (ЧМК). Как следует из сообщения пресс-службы биржи, также в расчетах не будут участвовать акции еще четырех эмитентов.

«Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 21 июня. Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции «Фикс Прайс Груп Лтд», обыкновенные акции ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева»», обыкновенные акции ПАО «СПБ Биржа», обыкновенные акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» и обыкновенные акции ПАО «ЧМК» будут исключены из индекса [акций широкого рынка]», — уведомила Мосбиржа.

Экономисты торговой площадки определили другие ценные бумаги, которые придут на смену ушедшим. Среди них обыкновенные акции компаний «ЛК «Европлан», МТС-Банка, «Софтлайна», «Россети Северо-Запад», «Диасофта» и МФК «Займер».

Всего изменен состав семи индексов. Так, изменения коснулись индекса Мосбиржи и индекса РТС, индекса голубых фишек, индекса средней и малой капитализации, индекса электроэнергетики и других. Бумаги ЧМК в индексе акций широкого рынка присутствовали с 22 сентября 2023 года.

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Московская биржа 30 мая исключила из индекса акций широкого рынка бумаги Челябинского металлургического комбината (ЧМК). Как следует из сообщения пресс-службы биржи, также в расчетах не будут участвовать акции еще четырех эмитентов. «Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 21 июня. Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции «Фикс Прайс Груп Лтд», обыкновенные акции ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева»», обыкновенные акции ПАО «СПБ Биржа», обыкновенные акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» и обыкновенные акции ПАО «ЧМК» будут исключены из индекса [акций широкого рынка]», — уведомила Мосбиржа. Экономисты торговой площадки определили другие ценные бумаги, которые придут на смену ушедшим. Среди них обыкновенные акции компаний «ЛК «Европлан», МТС-Банка, «Софтлайна», «Россети Северо-Запад», «Диасофта» и МФК «Займер». Всего изменен состав семи индексов. Так, изменения коснулись индекса Мосбиржи и индекса РТС, индекса голубых фишек, индекса средней и малой капитализации, индекса электроэнергетики и других. Бумаги ЧМК в индексе акций широкого рынка присутствовали с 22 сентября 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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