Мосбиржа исключила акции Челябинского металлургического комбината из индекса

30 мая 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Акции ЧМК исключили из расчета биржевого индекса Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Московская биржа 30 мая исключила из индекса акций широкого рынка бумаги Челябинского металлургического комбината (ЧМК). Как следует из сообщения пресс-службы биржи, также в расчетах не будут участвовать акции еще четырех эмитентов. «Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 21 июня. Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции «Фикс Прайс Груп Лтд», обыкновенные акции ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева»», обыкновенные акции ПАО «СПБ Биржа», обыкновенные акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» и обыкновенные акции ПАО «ЧМК» будут исключены из индекса [акций широкого рынка]», — уведомила Мосбиржа. Экономисты торговой площадки определили другие ценные бумаги, которые придут на смену ушедшим. Среди них обыкновенные акции компаний «ЛК «Европлан», МТС-Банка, «Софтлайна», «Россети Северо-Запад», «Диасофта» и МФК «Займер». Всего изменен состав семи индексов. Так, изменения коснулись индекса Мосбиржи и индекса РТС, индекса голубых фишек, индекса средней и малой капитализации, индекса электроэнергетики и других. Бумаги ЧМК в индексе акций широкого рынка присутствовали с 22 сентября 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московская биржа 30 мая исключила из индекса акций широкого рынка бумаги Челябинского металлургического комбината (ЧМК). Как следует из сообщения пресс-службы биржи, также в расчетах не будут участвовать акции еще четырех эмитентов. «Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 21 июня. Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции «Фикс Прайс Груп Лтд», обыкновенные акции ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева»», обыкновенные акции ПАО «СПБ Биржа», обыкновенные акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» и обыкновенные акции ПАО «ЧМК» будут исключены из индекса [акций широкого рынка]», — уведомила Мосбиржа. Экономисты торговой площадки определили другие ценные бумаги, которые придут на смену ушедшим. Среди них обыкновенные акции компаний «ЛК «Европлан», МТС-Банка, «Софтлайна», «Россети Северо-Запад», «Диасофта» и МФК «Займер». Всего изменен состав семи индексов. Так, изменения коснулись индекса Мосбиржи и индекса РТС, индекса голубых фишек, индекса средней и малой капитализации, индекса электроэнергетики и других. Бумаги ЧМК в индексе акций широкого рынка присутствовали с 22 сентября 2023 года.