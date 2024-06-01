01 июня 2024
31 мая 2024

В Пермском крае закроют проезд по железнодорожному переезду

© Служба новостей «URA.RU»
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Отпевание и похороны Виктории Ладейщиковой. Свердловская область, Талица, железнодорожный переезд, железная дорога, станционный смотритель
Железнодорожный переезд будет закрыт на ремонт (архивное фото) Фото:

Вблизи села Лобаново в Пермском округе (Пермский край) закроют движение по железнодорожному переезду для проведения ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа.

«Вблизи села Лобаново будет закрыто движение по железнодорожному переезду. Даты: 3 и 4 июня с 08:00 до 17:00», — сообщили в telegram-канале администрации.

Движение транспорта будет проходить по одной полосе. При возникновении внештатных ситуаций временный пропуск тяжелой и пожарной техники будет обеспечен круглосуточно.

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Вблизи села Лобаново в Пермском округе (Пермский край) закроют движение по железнодорожному переезду для проведения ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа. «Вблизи села Лобаново будет закрыто движение по железнодорожному переезду. Даты: 3 и 4 июня с 08:00 до 17:00», — сообщили в telegram-канале администрации. Движение транспорта будет проходить по одной полосе. При возникновении внештатных ситуаций временный пропуск тяжелой и пожарной техники будет обеспечен круглосуточно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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