В Пермском крае закроют проезд по железнодорожному переезду

Железнодорожный переезд будет закрыт на ремонт (архивное фото)
Вблизи села Лобаново в Пермском округе (Пермский край) закроют движение по железнодорожному переезду для проведения ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа.
«Вблизи села Лобаново будет закрыто движение по железнодорожному переезду. Даты: 3 и 4 июня с 08:00 до 17:00», — сообщили в telegram-канале администрации.
Движение транспорта будет проходить по одной полосе. При возникновении внештатных ситуаций временный пропуск тяжелой и пожарной техники будет обеспечен круглосуточно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!