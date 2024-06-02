Fox News: Трамп допустил, что сядет в тюрьму

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Дональд Трамп заявил, что примет приговор Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп, обвиненный по всем 34 пунктам по делу о фальсификации деловой документации, допускает, что может попасть в тюрьму. Об этом он заявил на интервью телеканалу Fox News.

Журналист задал бывшему главе государства вопрос о возможном приговоре, будь то домашний арест или тюремный срок. «Я с этим [приговором] соглашусь», — сказал Дональд Трамп.

Экс-президент подчеркнул, что сейчас уголовные дела в США стали настоящим оружием. Тем не менее, команда юристов Трампа пообещала обжаловать приговор, уточнили в материале.

Ранее сообщалось, что Трампа обвинили в фальсификации документов. В том числе ему приписывают мошенничество с выплатами двум женщинам за молчание. По этому делу он рискует сесть в тюрьму на 136 лет.

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Экс-президент США Дональд Трамп, обвиненный по всем 34 пунктам по делу о фальсификации деловой документации, допускает, что может попасть в тюрьму. Об этом он заявил на интервью телеканалу Fox News. Журналист задал бывшему главе государства вопрос о возможном приговоре, будь то домашний арест или тюремный срок. «Я с этим [приговором] соглашусь», — сказал Дональд Трамп. Экс-президент подчеркнул, что сейчас уголовные дела в США стали настоящим оружием. Тем не менее, команда юристов Трампа пообещала обжаловать приговор, уточнили в материале. Ранее сообщалось, что Трампа обвинили в фальсификации документов. В том числе ему приписывают мошенничество с выплатами двум женщинам за молчание. По этому делу он рискует сесть в тюрьму на 136 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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