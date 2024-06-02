Fox News: Трамп допустил, что сядет в тюрьму

Экс-президент США Дональд Трамп, обвиненный по всем 34 пунктам по делу о фальсификации деловой документации, допускает, что может попасть в тюрьму. Об этом он заявил на интервью телеканалу Fox News.
Журналист задал бывшему главе государства вопрос о возможном приговоре, будь то домашний арест или тюремный срок. «Я с этим [приговором] соглашусь», —
Экс-президент подчеркнул, что сейчас уголовные дела в США стали настоящим оружием. Тем не менее, команда юристов Трампа пообещала обжаловать приговор, уточнили в материале.
Ранее сообщалось, что Трампа обвинили в фальсификации документов. В том числе ему приписывают мошенничество с выплатами двум женщинам за молчание. По этому делу он рискует сесть в тюрьму на 136 лет.
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