Fox News: Трамп допустил, что сядет в тюрьму

02 июня 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что примет приговор Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Экс-президент США Дональд Трамп, обвиненный по всем 34 пунктам по делу о фальсификации деловой документации, допускает, что может попасть в тюрьму. Об этом он заявил на интервью телеканалу Fox News. Журналист задал бывшему главе государства вопрос о возможном приговоре, будь то домашний арест или тюремный срок. «Я с этим [приговором] соглашусь», — сказал Дональд Трамп. Экс-президент подчеркнул, что сейчас уголовные дела в США стали настоящим оружием. Тем не менее, команда юристов Трампа пообещала обжаловать приговор, уточнили в материале. Ранее сообщалось, что Трампа обвинили в фальсификации документов. В том числе ему приписывают мошенничество с выплатами двум женщинам за молчание. По этому делу он рискует сесть в тюрьму на 136 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент США Дональд Трамп, обвиненный по всем 34 пунктам по делу о фальсификации деловой документации, допускает, что может попасть в тюрьму. Об этом он заявил на интервью телеканалу Fox News. Журналист задал бывшему главе государства вопрос о возможном приговоре, будь то домашний арест или тюремный срок. «Я с этим [приговором] соглашусь», — сказал Дональд Трамп. Экс-президент подчеркнул, что сейчас уголовные дела в США стали настоящим оружием. Тем не менее, команда юристов Трампа пообещала обжаловать приговор, уточнили в материале. Ранее сообщалось, что Трампа обвинили в фальсификации документов. В том числе ему приписывают мошенничество с выплатами двум женщинам за молчание. По этому делу он рискует сесть в тюрьму на 136 лет.