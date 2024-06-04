Компания Роскосмоса в Миассе скупит свои акции у владельцев

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Ценные бумаги компания приобретет на 111,6 млн рублей
Ценные бумаги компания приобретет на 111,6 млн рублей Фото:

ГРЦ имени Макеева, входящий в структуру Роскосмоса, в Миассе (Челябинская область) скупит свои акции у держателей. Как следует из сообщения компании, планируется выкупить активы на 111,6 млн рублей.

«Внеочередным общим собранием акционеров АО „ГРЦ Макеева“ принято решение об уменьшении уставного капитала в связи с возвратом неиспользованного остатка полученных бюджетных инвестиций. Уставный капитал уменьшается на 111,6 млн рублей», — отмечено в сообщении на «Федресурсе».

В настоящий момент показатель составляет 19,79 млрд рублей. В результате капитал сократится на 0,05%. Ценные бумаги номиналом в 100 рублей будут выкуплены у акционеров по 106 рублей за штуку. Всего планируется прибрести 1,116 млн акций. Оплачиваться акции будут в безналичной форме после 5 августа. До этого, с 21 июня по 22 июля, собираются заявления о продаже.

Согласно СБИС, до мая 2021 года 100% акций принадлежало Росимуществу, затем — Объединенной ракетно-строительной корпорации. В середине апреля компания вышла из числа акционеров, новый собственник не указан. В центре раскрытия корпоративной информации данные также отсутствуют.

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ГРЦ имени Макеева, входящий в структуру Роскосмоса, в Миассе (Челябинская область) скупит свои акции у держателей. Как следует из сообщения компании, планируется выкупить активы на 111,6 млн рублей. «Внеочередным общим собранием акционеров АО „ГРЦ Макеева“ принято решение об уменьшении уставного капитала в связи с возвратом неиспользованного остатка полученных бюджетных инвестиций. Уставный капитал уменьшается на 111,6 млн рублей», — отмечено в сообщении на «Федресурсе». В настоящий момент показатель составляет 19,79 млрд рублей. В результате капитал сократится на 0,05%. Ценные бумаги номиналом в 100 рублей будут выкуплены у акционеров по 106 рублей за штуку. Всего планируется прибрести 1,116 млн акций. Оплачиваться акции будут в безналичной форме после 5 августа. До этого, с 21 июня по 22 июля, собираются заявления о продаже. Согласно СБИС, до мая 2021 года 100% акций принадлежало Росимуществу, затем — Объединенной ракетно-строительной корпорации. В середине апреля компания вышла из числа акционеров, новый собственник не указан. В центре раскрытия корпоративной информации данные также отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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