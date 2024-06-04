Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга

04 июня 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил включить автобусы в лизинг Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский президент Владимир Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга. Это значит, что часть расходов на покрытие соответствующей техники будет взята из бюджета. «В поручениях написано, проработать вопрос включения туристических автобусов в программу льготного лизинга. Ну что значит проработать вопрос? Его можно прорабатывать бесконечно», — обратился Путин к первому вице-премьеру Денису Мантурову во время заседания правительства. Далее Мантуров уточнил президента, стоит ли просто включить туристические автобусы в лизинг. «Ну конечно, конечно», — подытожил президент. Вице-премьер пообещал, что все будет сделано. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Владимир Путин проводит заседание с правительством РФ. В ходе встречи, которая проходит в режиме ВКС, президент страны попросил не забывать о качестве предоставления детского отдыха в стране. Также Путин посетовал на явную коммерциализацию детского спорта в стране. Он подчеркнул, что это в целом негативно сказывается на здоровье нации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга. Это значит, что часть расходов на покрытие соответствующей техники будет взята из бюджета. «В поручениях написано, проработать вопрос включения туристических автобусов в программу льготного лизинга. Ну что значит проработать вопрос? Его можно прорабатывать бесконечно», — обратился Путин к первому вице-премьеру Денису Мантурову во время заседания правительства. Далее Мантуров уточнил президента, стоит ли просто включить туристические автобусы в лизинг. «Ну конечно, конечно», — подытожил президент. Вице-премьер пообещал, что все будет сделано. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Владимир Путин проводит заседание с правительством РФ. В ходе встречи, которая проходит в режиме ВКС, президент страны попросил не забывать о качестве предоставления детского отдыха в стране. Также Путин посетовал на явную коммерциализацию детского спорта в стране. Он подчеркнул, что это в целом негативно сказывается на здоровье нации.