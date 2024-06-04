Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга

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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, национальные проекты россии, безопасные качественные дороги
Владимир Путин поручил включить автобусы в лизинг Фото:

Российский президент Владимир Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга. Это значит, что часть расходов на покрытие соответствующей техники будет взята из бюджета.

«В поручениях написано, проработать вопрос включения туристических автобусов в программу льготного лизинга. Ну что значит проработать вопрос? Его можно прорабатывать бесконечно», — обратился Путин к первому вице-премьеру Денису Мантурову во время заседания правительства. Далее Мантуров уточнил президента, стоит ли просто включить туристические автобусы в лизинг. «Ну конечно, конечно», — подытожил президент. Вице-премьер пообещал, что все будет сделано. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».

Владимир Путин проводит заседание с правительством РФ. В ходе встречи, которая проходит в режиме ВКС, президент страны попросил не забывать о качестве предоставления детского отдыха в стране. Также Путин посетовал на явную коммерциализацию детского спорта в стране. Он подчеркнул, что это в целом негативно сказывается на здоровье нации.

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Российский президент Владимир Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга. Это значит, что часть расходов на покрытие соответствующей техники будет взята из бюджета. «В поручениях написано, проработать вопрос включения туристических автобусов в программу льготного лизинга. Ну что значит проработать вопрос? Его можно прорабатывать бесконечно», — обратился Путин к первому вице-премьеру Денису Мантурову во время заседания правительства. Далее Мантуров уточнил президента, стоит ли просто включить туристические автобусы в лизинг. «Ну конечно, конечно», — подытожил президент. Вице-премьер пообещал, что все будет сделано. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Владимир Путин проводит заседание с правительством РФ. В ходе встречи, которая проходит в режиме ВКС, президент страны попросил не забывать о качестве предоставления детского отдыха в стране. Также Путин посетовал на явную коммерциализацию детского спорта в стране. Он подчеркнул, что это в целом негативно сказывается на здоровье нации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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