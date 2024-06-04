Путин заявил о необоснованной коммерциализации спорта в России

04 июня 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о необходимости бороться с коммерционализацией спорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России наблюдается необоснованная коммерциализация спорта и физической культуры в России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, уточнив, что семьи с малыми доходами не могут позволить себе отдать детей в спортивные секции. «Здоровье людей, здоровье нации тесно связано со спортом. У нас, к сожалению, достаточно ограничений для занятий спортом. <…> Проблема заключается в том, что мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта, вытягивание денег из семей. Вот что происходит», — сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляция проходит на канале «Россия-24». Глава государства призвал министра спорта РФ Михаила Дегтярева обратить на это внимание. Президент также подчеркнул, что семьи с малым достатком не могут оплачивать занятия своих детей в спортивных секциях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России наблюдается необоснованная коммерциализация спорта и физической культуры в России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, уточнив, что семьи с малыми доходами не могут позволить себе отдать детей в спортивные секции. «Здоровье людей, здоровье нации тесно связано со спортом. У нас, к сожалению, достаточно ограничений для занятий спортом. <…> Проблема заключается в том, что мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта, вытягивание денег из семей. Вот что происходит», — сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляция проходит на канале «Россия-24». Глава государства призвал министра спорта РФ Михаила Дегтярева обратить на это внимание. Президент также подчеркнул, что семьи с малым достатком не могут оплачивать занятия своих детей в спортивных секциях.