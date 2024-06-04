Трасса Санкт-Петербург — Екатеринбург возглавила топ туристических маршрутов

Трасса от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга выбрана для пилотирования «нового подхода» к автодорогам из-за высокого туристического потока: 2/3 проезжающих по ней водителей движутся на отдых. Помимо нее в топ дорог по турпотокам попала трасса от Новороссийска до Вологды. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Мы определили направления, по которым ездит больше всего туристов. Из крупных дорог мы выбрали для пилотирования нового подхода трассы от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и от Новороссийска до Вологды, две трети автомобилей по этим дорогам направляются на отдых», — заявил Решетников. Фрагмент совещания был показан в эфире телеканала «Россия 24».
Весной Максим Решетников заявил, что на строящейся трассе от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга должны появиться новые центры притяжения и объекты инфраструктуры. По его словам, работы по обустройству окружения дороги должны соединиться с проектами малого и среднего бизнеса.
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