В Свердловской области задержатся град, ливни и грозы

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Молния над городом. Курган, молния, гроза
Непогода продержится до 6 июня Фото:

В Свердловской области 6 июня ожидаются штормовой ветер, сильные дожди, град и грозы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По данным синоптиков, 6 июня сохранится непогода. Местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду, очень сильные дожди, сильные ливни, град, грозы», — следует из сообщения.

Непогода на Среднем Урале продолжается с 4 июня. Спасатели призывают жителей региона беречь себя и быть предельно осторожными.

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В Свердловской области 6 июня ожидаются штормовой ветер, сильные дожди, град и грозы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 6 июня сохранится непогода. Местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду, очень сильные дожди, сильные ливни, град, грозы», — следует из сообщения. Непогода на Среднем Урале продолжается с 4 июня. Спасатели призывают жителей региона беречь себя и быть предельно осторожными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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