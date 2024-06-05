В Свердловской области задержатся град, ливни и грозы

Непогода продержится до 6 июня
В Свердловской области 6 июня ожидаются штормовой ветер, сильные дожди, град и грозы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«По данным синоптиков, 6 июня сохранится непогода. Местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду, очень сильные дожди, сильные ливни, град, грозы», — следует из сообщения.
Непогода на Среднем Урале продолжается с 4 июня. Спасатели призывают жителей региона беречь себя и быть предельно осторожными.
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