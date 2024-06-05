Челябинскому депутату в шоу «Соловьев Live» передали привет из Грузии. Видео

05 июня 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Илье Мительману передали привет из Грузии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутату гордумы Челябинска Илье Мительману передали привет в шоу «Соловьев Live». В прямом эфире это сделал международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия. «Нам говорят: „Вы пророссийская партия, и езжайте в Россию“. Причем они нас отправляют в Челябинск. Они думают, что Челябинск это что-то очень плохое. Я был в Челябинске много раз. У меня там много друзей. И это один из лучших городов России. С тысячью озерами. Красивейший город. И вообще очень хорошее место. Но я думаю, что скоро они поедут на экскурсию в Челябинск и увидят, что там все красиво, стабильно. У меня там есть друг. Он их встретит и будет провожать. Илья Мительман, привет!» — заявил Пипия. Мительман прокомментировал URA.RU слова грузинского политика. Он заявил, что будет рад гостям из Грузии. «Мамука мой давний друг. Мы много лет дружим, он много раз был в Челябинске. Ему действительно здесь нравится. Нравится город, область, нравятся люди, которые здесь живут. Очень приятно, что в Грузии так оценивают наш регион. Буду рад, если гостей из Грузии в Челябинской области будет больше. С удовольствием их встречу, потому что нам есть, чем гордиться», — заявил Мительман агентству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутату гордумы Челябинска Илье Мительману передали привет в шоу «Соловьев Live». В прямом эфире это сделал международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия. «Нам говорят: „Вы пророссийская партия, и езжайте в Россию“. Причем они нас отправляют в Челябинск. Они думают, что Челябинск это что-то очень плохое. Я был в Челябинске много раз. У меня там много друзей. И это один из лучших городов России. С тысячью озерами. Красивейший город. И вообще очень хорошее место. Но я думаю, что скоро они поедут на экскурсию в Челябинск и увидят, что там все красиво, стабильно. У меня там есть друг. Он их встретит и будет провожать. Илья Мительман, привет!» — заявил Пипия. Мительман прокомментировал URA.RU слова грузинского политика. Он заявил, что будет рад гостям из Грузии. «Мамука мой давний друг. Мы много лет дружим, он много раз был в Челябинске. Ему действительно здесь нравится. Нравится город, область, нравятся люди, которые здесь живут. Очень приятно, что в Грузии так оценивают наш регион. Буду рад, если гостей из Грузии в Челябинской области будет больше. С удовольствием их встречу, потому что нам есть, чем гордиться», — заявил Мительман агентству.