Челябинскому депутату в шоу «Соловьев Live» передали привет из Грузии. Видео

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Заседание Гордумы. Челябинск, мительман илья
Илье Мительману передали привет из Грузии Фото:

Депутату гордумы Челябинска Илье Мительману передали привет в шоу «Соловьев Live». В прямом эфире это сделал международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

«Нам говорят: „Вы пророссийская партия, и езжайте в Россию“. Причем они нас отправляют в Челябинск. Они думают, что Челябинск это что-то очень плохое. Я был в Челябинске много раз. У меня там много друзей. И это один из лучших городов России. С тысячью озерами. Красивейший город. И вообще очень хорошее место. Но я думаю, что скоро они поедут на экскурсию в Челябинск и увидят, что там все красиво, стабильно. У меня там есть друг. Он их встретит и будет провожать. Илья Мительман, привет!» — заявил Пипия.

Мительман прокомментировал URA.RU слова грузинского политика. Он заявил, что будет рад гостям из Грузии.

«Мамука мой давний друг. Мы много лет дружим, он много раз был в Челябинске. Ему действительно здесь нравится. Нравится город, область, нравятся люди, которые здесь живут. Очень приятно, что в Грузии так оценивают наш регион. Буду рад, если гостей из Грузии в Челябинской области будет больше. С удовольствием их встречу, потому что нам есть, чем гордиться», — заявил Мительман агентству.

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Депутату гордумы Челябинска Илье Мительману передали привет в шоу «Соловьев Live». В прямом эфире это сделал международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия. «Нам говорят: „Вы пророссийская партия, и езжайте в Россию“. Причем они нас отправляют в Челябинск. Они думают, что Челябинск это что-то очень плохое. Я был в Челябинске много раз. У меня там много друзей. И это один из лучших городов России. С тысячью озерами. Красивейший город. И вообще очень хорошее место. Но я думаю, что скоро они поедут на экскурсию в Челябинск и увидят, что там все красиво, стабильно. У меня там есть друг. Он их встретит и будет провожать. Илья Мительман, привет!» — заявил Пипия. Мительман прокомментировал URA.RU слова грузинского политика. Он заявил, что будет рад гостям из Грузии. «Мамука мой давний друг. Мы много лет дружим, он много раз был в Челябинске. Ему действительно здесь нравится. Нравится город, область, нравятся люди, которые здесь живут. Очень приятно, что в Грузии так оценивают наш регион. Буду рад, если гостей из Грузии в Челябинской области будет больше. С удовольствием их встречу, потому что нам есть, чем гордиться», — заявил Мительман агентству.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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