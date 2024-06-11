На трассе М-5 Челябинской области заканчивают первый этап реконструкции

На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области работы по первому этапу реконструкции завершили на 80%. Об этом URA.RU 11 июня сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«На 80% готов к вводу первый этап реконструкции трассы М-5 в горнозаводской зоне. Полностью завершены работы на мостах через реки Атя и Ук, последний мост через реку Ук почти готов», — сообщили URA.RU в Упрдоре.
После завершения первого этапа последний участок М-5 в регионе переведут в четырехполосное движение. Сейчас подрядчики устраивают земельное полотно, дорожную одежду и защиту магистральных нефтепроводов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!