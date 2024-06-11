На трассе М-5 Челябинской области заканчивают первый этап реконструкции

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Последний участок трассы в регионе переведут в четырехполосное исполнение
Последний участок трассы в регионе переведут в четырехполосное исполнение Фото:

На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области работы по первому этапу реконструкции завершили на 80%. Об этом URA.RU 11 июня сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«На 80% готов к вводу первый этап реконструкции трассы М-5 в горнозаводской зоне. Полностью завершены работы на мостах через реки Атя и Ук, последний мост через реку Ук почти готов», — сообщили URA.RU в Упрдоре.

После завершения первого этапа последний участок М-5 в регионе переведут в четырехполосное движение. Сейчас подрядчики устраивают земельное полотно, дорожную одежду и защиту магистральных нефтепроводов.

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На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области работы по первому этапу реконструкции завершили на 80%. Об этом URA.RU 11 июня сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «На 80% готов к вводу первый этап реконструкции трассы М-5 в горнозаводской зоне. Полностью завершены работы на мостах через реки Атя и Ук, последний мост через реку Ук почти готов», — сообщили URA.RU в Упрдоре. После завершения первого этапа последний участок М-5 в регионе переведут в четырехполосное движение. Сейчас подрядчики устраивают земельное полотно, дорожную одежду и защиту магистральных нефтепроводов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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